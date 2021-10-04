الدرجة الثانية – جراحة لـ حارس ملوي بعد التصدي لـ ركلة جزاء

أجرى عمرو شعبان حارس مرمى فريق ملوي في مجموعة الصعيد بالدرجة الثانية، عملية جراحية باليد، بعد إصابته خلال التصدي لركلة جزاء.

وفاز ملوي في الجولة الأولى على الفيوم 2-1.

وتصدى شعبان لركلة جزاء ساهم بها في أول فوز للفريق بعد صعوده من الدرجة الثالثة.

وكان ملوي هدفا لأحد المستثمرين لرعاية الفريق، إلا أن التعاقد لم يتم في النهاية.

ومع عدم التعاقد مع مستثمر، استمر محمد هريدي مديرا فنيا للفريق وحقق أول 3 نقاط له في الدرجة الثانية.