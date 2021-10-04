الدرجة الثانية – جراحة لـ حارس ملوي بعد التصدي لـ ركلة جزاء

الإثنين، 04 أكتوبر 2021 - 10:51

كتب : رضا السنباطي

عمرو شعبان - ملوي

أجرى عمرو شعبان حارس مرمى فريق ملوي في مجموعة الصعيد بالدرجة الثانية، عملية جراحية باليد، بعد إصابته خلال التصدي لركلة جزاء.

وفاز ملوي في الجولة الأولى على الفيوم 2-1.

وتصدى شعبان لركلة جزاء ساهم بها في أول فوز للفريق بعد صعوده من الدرجة الثالثة.

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وكان ملوي هدفا لأحد المستثمرين لرعاية الفريق، إلا أن التعاقد لم يتم في النهاية.

ومع عدم التعاقد مع مستثمر، استمر محمد هريدي مديرا فنيا للفريق وحقق أول 3 نقاط له في الدرجة الثانية.

الدرجة الثانية عمرو شعبان - ملوي ملوي
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