استراحة في إنجلترا - ليفربول (0) - (0) مانشستر سيتي.. نهاية الشوط الأول

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مانشستر سيتي وليفربول ضمن مباريات الأسبوع السابع من الدوري الإنجليزي الممتاز

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ق43: فيل فودين ينفرد بمرمى ليفربول وأليسون يخرج من مرماه لينقذ فرصة خطيرة

ق41: بطاقة صفراء على جيمس ميلنر بعد عرقلة فيل فودين

ق34: رأسية دي بروين تجاور القائم الأيسر بعد عرضية من فيل فودين

ق31: جريليش ينفرد بأليسون ويسدد بجوار القائم

ق30: مطالبات بركلة جزاء من لاعبي مانشستر سيتي بعد دفع من جيمس ميلنر لـ فيل فودين

ق25: روبن دياز يتلفى البطاقة الصفراء الأولى في المباراة بعد تدخل على ديوجو جوتا

ق20: بيرناردو سيلفا يتلاعب بدفاع ليفربول ويرسل فودين لمواجهة أليسون الذي سدد الكرة في جسد أليسون

ق19: كيفن دي بروين يرفع عرضية لـ فودين يلعبها برأسه بجوار القائم والحكم يرفع راية التسلل

ق18: ضغط مانشستر سيتي يتواصل وعرضية خيسوس يبعدها ماتيب لركنية

ق16: أولى فرص المباراة بعرضية من جريليش يبعدها دفاع ليفربول لركنية ينفذها سيتي سريعا وأليسون يخرج من مرماه لإبعادها

بداية المباراة

المباراة تبدأ في تمام الساعة 5:30