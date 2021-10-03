مباشر في إنجلترا - ليفربول (1) - (0) مانشستر سيتي.. جووووول أول للريدز

الأحد، 03 أكتوبر 2021 - 16:54

كتب : FilGoal

ليفربول مانشستر سيتي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي ضمن مباريات الأسبوع السابع من الدوري الإنجليزي الممتاز

يمكنك متابعة المباراة مباشرة من هنا

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ق57: ساديو ماني يفتتح التسجيل لليفربول

ق55: بطاقة صفراء على كانسيلو بعد تدخل على جيمس ميلنر

ق49: تمريرة كولية من ماتيب وجوتا يراوغ ويسدد بقوة ينقذها إديرسون

ق47: عرضية من جيمس ميلنر يمسكها إديرسون

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق43: فيل فودين ينفرد بمرمى ليفربول وأليسون يخرج من مرماه لينقذ فرصة خطيرة

ق41: بطاقة صفراء على جيمس ميلنر بعد عرقلة فيل فودين

ق34: رأسية دي بروين تجاور القائم الأيسر بعد عرضية من فيل فودين

ق31: جريليش ينفرد بأليسون ويسدد بجوار القائم

ق30: مطالبات بركلة جزاء من لاعبي مانشستر سيتي بعد دفع من جيمس ميلنر لـ فيل فودين

ق25: روبن دياز يتلفى البطاقة الصفراء الأولى في المباراة بعد تدخل على ديوجو جوتا

ق20: بيرناردو سيلفا يتلاعب بدفاع ليفربول ويرسل فودين لمواجهة أليسون الذي سدد الكرة في جسد أليسون

ق19: كيفن دي بروين يرفع عرضية لـ فودين يلعبها برأسه بجوار القائم والحكم يرفع راية التسلل

ق18: ضغط مانشستر سيتي يتواصل وعرضية خيسوس يبعدها ماتيب لركنية

ق16: أولى فرص المباراة بعرضية من جريليش يبعدها دفاع ليفربول لركنية ينفذها سيتي سريعا وأليسون يخرج من مرماه لإبعادها

بداية المباراة

المباراة تبدأ في تمام الساعة 5:30

ليفربول مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي
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