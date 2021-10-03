مباشر في إنجلترا - ليفربول (1) - (0) مانشستر سيتي.. جووووول أول للريدز
الأحد، 03 أكتوبر 2021 - 16:54
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي ضمن مباريات الأسبوع السابع من الدوري الإنجليزي الممتاز
محمد صلاح
النادي : ليفربول
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ق57: ساديو ماني يفتتح التسجيل لليفربول
ق55: بطاقة صفراء على كانسيلو بعد تدخل على جيمس ميلنر
ق49: تمريرة كولية من ماتيب وجوتا يراوغ ويسدد بقوة ينقذها إديرسون
ق47: عرضية من جيمس ميلنر يمسكها إديرسون
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق43: فيل فودين ينفرد بمرمى ليفربول وأليسون يخرج من مرماه لينقذ فرصة خطيرة
ق41: بطاقة صفراء على جيمس ميلنر بعد عرقلة فيل فودين
ق34: رأسية دي بروين تجاور القائم الأيسر بعد عرضية من فيل فودين
ق31: جريليش ينفرد بأليسون ويسدد بجوار القائم
ق30: مطالبات بركلة جزاء من لاعبي مانشستر سيتي بعد دفع من جيمس ميلنر لـ فيل فودين
ق25: روبن دياز يتلفى البطاقة الصفراء الأولى في المباراة بعد تدخل على ديوجو جوتا
ق20: بيرناردو سيلفا يتلاعب بدفاع ليفربول ويرسل فودين لمواجهة أليسون الذي سدد الكرة في جسد أليسون
ق19: كيفن دي بروين يرفع عرضية لـ فودين يلعبها برأسه بجوار القائم والحكم يرفع راية التسلل
ق18: ضغط مانشستر سيتي يتواصل وعرضية خيسوس يبعدها ماتيب لركنية
ق16: أولى فرص المباراة بعرضية من جريليش يبعدها دفاع ليفربول لركنية ينفذها سيتي سريعا وأليسون يخرج من مرماه لإبعادها
بداية المباراة
المباراة تبدأ في تمام الساعة 5:30