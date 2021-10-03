مباشر الدوري الفرنسي - رين (0) - (0) سان جيرمان.. يا رباه يا ميسي

يحل باريس سان جيرمان ضيفا على فريق رين ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري الفرنسي.

وينفرد باريس سان جيرمان بصدارة الترتيب برصيد 24 نقطة بينما رين في المركز الرابع عشر برصيد 9 نقاط.

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ق8: ضغط من أبناء العاصمة، ومشاغبات من أصحاب الأرض

انطلاق المباراة

انطلاق المباراة بعد قليل