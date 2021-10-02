مباشر في إسبانيا - أتليتكو مدريد (2) (0) برشلونة.. دخول جريزمان

السبت، 02 أكتوبر 2021 - 20:45

كتب : FilGoal

لويس سواريز - أتليتكو - برشلونة

يستقبل أتليتكو مدريد نظيره برشلونة في ملعب واندا متروبوليتانو بالجولة الثامنة للدوري الإسباني.

FilGoal.com يقدّم تغطية لحظة بلحظة للمباراة يمكنك متابعتها من هــــنـــــا

------

ق.72 دخول جريزمان وكوريا بدلا من سواريز وفيليكس

ق.70 فاتي ينفذ ركلة حرة مباشرة بشكل سيئ أعلى العارضة

ق.64 دخول أنسو فاتي بدلا من كوتينيو

ق.60 أووووه كوتينيو يهدر فرصة العودة للقاء بعد انفراده بـ أوبلاك الذي تألق وتصدى

بداية الشوط الثاني

دخول تريبيير بدلا من رودريجو دي باول

دخول سيرجي روبيرتو بدلا من نيكو

نهاية الشوط الأول

ق.44 جوووووووووووول سواريز ينتقم ويسجل الهدف الثاني بعد أن تلاعب بـ تير شتيجن ودفاع برشلونة ويرفض الاحتفال

ق.30 فرصة أخرى ضائعة من برشلونة! كوتينيو يرسل عرضية رائعة يقابلها ديباي بعرضية نحو دي يونج الذي وصل متأخرا

ق.28 أوووووه! سواريز يهدر هدفا مؤكدا بعد تمريرة فيليكس لكن مهاجم برشلونة السابق يضيع بغرابة

ق.27 تهديد أول من برشلونة! كوتينيو يقابل الكرة بتسديدة رائعة بوجه القدم الخارجي تمر بجوار القائم

ق.23 جوووووووووول ليمار يسجل الهدف الأول لـ أتليتكو بعد انفراده بـ تير شتيجن عقب تمريرة لويس سواريز

ق.17 مينجيزا يفقد الكرة ويفتكها منه كاساركو ويسدد فيليكس كرة جاورت القائم بقليل

ق.9 تسديدة أرضية قوية من ليمار تمر بجوار القائم

بداية المباراة

بداية المباراة في التاسعة مساءً

أتليتكو مدريد برشلونة في إسبانيا الدوري الإسباني
نرشح لكم
أخر الأخبار
كريم مصطفى لـ في الجول: أتممت انتقالي إلى إنبي على سبيل الإعارة 8 دقيقة | الدوري المصري
حسام عاشور يوضح لـ في الجول حقيقة اعتزاله 38 دقيقة | مصر
أرتيتا: لست راضيا عن التعادل مع برايتون وكنا نستحق أكثر من ذلك 45 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الزمالك لـ في الجول: لجنة تنقية العضويات في النادي منذ السبت الماضي.. وهذا مصير الانتخابات 46 دقيقة | مصر
مباشر في إسبانيا - أتليتكو مدريد (2) (0) برشلونة.. دخول جريزمان ساعة | الدوري الإسباني
وزارة الرياضة لـ في الجول: ما حدث في الزمالك إجراء طبيعي ولا مد للجنة المعينة.. والانتخابات ستقام ساعة | مصر
انتصارات أرسنال تتوقف أمام برايتون بتعادل غير مفيد للفريقين 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
النقاط أهم من عدد المشجعين.. لوكاتيلي يقود يوفنتوس لفوز قاتل في ديربي تورينو 2 ساعة | الدوري الإيطالي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ثنائية صلاح ضد بورتو تحقق 3 أرقام تاريخية للملك المصري 2 مصدر مقرب من شريف وأفشة يكشف لـ في الجول تفسير المنتخب لقرار استبعادهما 3 قائمة منتخب مصر – استبعاد شريف وأفشة ودخول فتحي وياسر إبراهيم أمام ليبيا 4 قائمة كيروش المحلية الأولى – 3 وجوه جديدة.. وغياب صلاح محسن وعمر جابر عن مباراة ليبيريا