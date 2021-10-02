مباشر في إنجلترا - برايتون (0) - (0) أرسنال.. طيور النورس تسيطر

يقدم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة برايتون وأرسنال ضمن مباريات الأسبوع السابع من الدوري الإنجليزي الممتاز

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ق20: هدف مؤكد يضيع من برايتون بعد عرضية من نيل موباي واصطدام بين رامسديل ودافي لترتد الكرة للويس دانك الذي سدد من داخل الست ياردات فوق العارضة. الحكم عاد ليحتسب خطأ لحارس أرسنال

ق14: فرصة خطيرة لبرايتون بعد عرضية من كوكوريلا ولكنها مرت من الجميع ليخجرها كيران تيرني لركلة ركنية

بداية المباراة

تبدأ المباراة في تمام الساعة 6:30