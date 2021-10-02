مباشر في إنجلترا - تشيلسي (1)-(0) ساوثامبتون.. تقنية الفيديو تلغي الثاني

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة تشيلسي وساوثامبتون، ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

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تقنية الفيديو تلغي الهدف بسبب مخالفة ضد لوكاكو.

ق. 40 جوووول ثاااااني. عرضية من هودسون أودوي، قابلها تيمو فيرنر برأسية في المرمى مسجلا الثاني.

ق. 35 انطلاقة رائعة من توموري وتمريرة إلى لوكاكو الذي يسجل الثاني، لكن من موقف تسلل.

ق. 33 عرضية من الجهة اليسرى مرت أمام رأسية والكوت المقابل للمرمى.

ق. 8 جووول أول لتشيلسي. ركنية قابلها لوفتيس تشيك برأسية، وتابعها تشالوبا برأسية في المرمى.

بداية المباراة