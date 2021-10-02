مباشر في إنجلترا - تشيلسي (1)-(0) ساوثامبتون.. تقنية الفيديو تلغي الثاني

السبت، 02 أكتوبر 2021 - 15:42

كتب : FilGoal

تريفو شالوبا يسجل هدف تشيلسي الأول في ساوثامبتون

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة تشيلسي وساوثامبتون، ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

لمتابعة المباراة مباشرة من هنا

_ _ _ _

أخبار متعلقة
تشكيل تشيلسي – لوكاكو يقود الهجوم.. وعودة تشالوبا للدفاع بعد إسقاط تشيلسي.. أليجري: البحارة يجدون دائما طريق الخروج بعد العاصفة كييزا يهدم جدار تشيلسي بهدف بعد 10 ثواني كييزا: أظهرنا أن روح يوفنتوس تسيطر.. وعاقبنا تشيلسي بسبب المساحات

تقنية الفيديو تلغي الهدف بسبب مخالفة ضد لوكاكو.

ق. 40 جوووول ثاااااني. عرضية من هودسون أودوي، قابلها تيمو فيرنر برأسية في المرمى مسجلا الثاني.

ق. 35 انطلاقة رائعة من توموري وتمريرة إلى لوكاكو الذي يسجل الثاني، لكن من موقف تسلل.

ق. 33 عرضية من الجهة اليسرى مرت أمام رأسية والكوت المقابل للمرمى.

ق. 8 جووول أول لتشيلسي. ركنية قابلها لوفتيس تشيك برأسية، وتابعها تشالوبا برأسية في المرمى.

بداية المباراة

في إنجلترا تشيلسي ساوثامبتون
نرشح لكم
أخر الأخبار
سولشاير: إيفرتون عاقبنا.. علينا تعلم الدرس 21 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ذا أثليتك: صلاح يُفضل البقاء في ليفربول ولكن.. وموقف إدارة الريدز من التجديد 29 دقيقة | الدوري الإنجليزي
في الجول يكشف - كاف قد يؤجل مباريات المصري وبيراميدز في ملحق الكونفدرالية 50 دقيقة | مصر
تاونسند: قلدت رونالدو لأنه قدوتي ساعة | الدوري الإنجليزي
مباشر في إنجلترا - تشيلسي (1)-(0) ساوثامبتون.. تقنية الفيديو تلغي الثاني ساعة | الدوري الإنجليزي
الإسماعيلي: لن نفرط في القوام الأساسي للفريق ساعة | الدوري المصري
يونايتد يواصل معاناته المحلية بتعادل مخيب أمام إيفرتون ساعة | الدوري الإنجليزي
تشكيل تشيلسي – لوكاكو يقود الهجوم.. وعودة تشالوبا للدفاع ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ثنائية صلاح ضد بورتو تحقق 3 أرقام تاريخية للملك المصري 2 مصدر مقرب من شريف وأفشة يكشف لـ في الجول تفسير المنتخب لقرار استبعادهما 3 قائمة منتخب مصر – استبعاد شريف وأفشة ودخول فتحي وياسر إبراهيم أمام ليبيا 4 قائمة كيروش المحلية الأولى – 3 وجوه جديدة.. وغياب صلاح محسن وعمر جابر عن مباراة ليبيريا