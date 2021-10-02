انتهت في إنجلترا - تشيلسي (3)-(1) ساوثامبتون

السبت، 02 أكتوبر 2021 - 15:42

كتب : FilGoal

تريفو شالوبا يسجل هدف تشيلسي الأول في ساوثامبتون

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة تشيلسي وساوثامبتون، ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

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نهاية المباراة بفوز تشيلسي بثلاثية مقابل هدف

ق 89: جووووووووول تشيلويل والثاااااالث

ق 84: جووووووووووول فيرنر والهدف الثاني بعد عرضية من أزبيليكويتا

ق 76: طرد جيمس وارد براوس بعد تدخل قوي على تياجو سيلفا

ق 71: تيمو فيرنر يهدر فرصة التقدم بعد تمريرة رائعة بالكعب من لوكاكو

ق 62: جووووووول التعادل عن طريق جيمس وارد براوس

ق 61: ركلة جزاء لساوثامبتون بعد عرقلة ليفرامينتو من قبل تشيلويل

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم تشيلسي بهدف دون رد

ق 65: نزول ماسون ماونت بدلا من هودسون أودوي

ق 61: جوووووووول جيمس وارد براوس يسجل التعادل من ركلة جزاء

نهاية الشوط الأول

تقنية الفيديو تلغي الهدف بسبب مخالفة ضد لوكاكو.

ق. 40 جوووول ثاااااني. عرضية من هودسون أودوي، قابلها تيمو فيرنر برأسية في المرمى مسجلا الثاني.

ق. 35 انطلاقة رائعة من توموري وتمريرة إلى لوكاكو الذي يسجل الثاني، لكن من موقف تسلل.

ق. 33 عرضية من الجهة اليسرى مرت أمام رأسية والكوت المقابل للمرمى.

ق. 8 جووول أول لتشيلسي. ركنية قابلها لوفتيس تشيك برأسية، وتابعها تشالوبا برأسية في المرمى.

بداية المباراة

تشيلسي ساوثامبتون في إنجلترا
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