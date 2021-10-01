جاياردو لا يفتح بابه أمام برشلونة.. ولكنه لا يغلقه أيضا

رفض مارسيلو جاياردو مدرب ريفربليت الأرجنتيني الحديث عن أنباء مفاوضات برشلونة الإسباني معه، إلا أنه في الوقت ذاته لم يعلن نفيا قاطعا لهذه الأنباء.

ويأتي ذلك الحديث قبل خوض قمة مباريات الدوري الأرجنتيني ضد الغريم بوكا جونيورز، والمقرر لها الأحد الثالث من أكتوبر الجاري.

وقال جاياردو في مؤتمر صحفي: "كنت أملك بعض الحيرة بشأن الظهور في هذا المؤتمر بسبب ما قيل، وكوني أعرف أني سأضطر للإجابة على سؤال لا أريد الحديث عنه لأني أولا أركز على مباراة الأحد".

وأضاف "ثانيا، لأن الكل يعرف بالفعل أن تفكيري وقراري هو إكمال عقدي، وأني لا أملك أي سبب للتشتت بأشياء أخرى. أنا في كامل تركيزي".

وأوضح "لدي الالتزام التعاقدي الذي يفرض بقائي مركزا على ما يتوجب فعله وما أمثله كمدرب لفريق مثل ريفر".

وبسؤاله عن تواصل برشلونة معه حتى الآن قال جاياردو: "إذا تواصلوا معي أو لا، ما الفكرة؟ الشيء الوحيد الذي يمكنني قوله هو أن تركيزي على مباراة الأحد وأيضا على إنهاء عقدي مع ريفر".

كلمات جاياردو التي تحمل في ظاهرها استبعاد تام لإمكانية توليه قيادة برشلونة في اللحظة الحالية، لا تعني أنه خارج سباق المرشحين، فهذا العقد الذي يرغب في إنهائه، سيبلغ نهايته في ديسمبر القادم بالفعل.

وإن كان المدرب الحالي رونالد كومان ليس مرشحا للاستمرار حتى ديسمبر، فإن إمكانية التعاقد تفتح الباب أمام احتمالين، الأول هو استمرار كومان للمزيد من الوقت حتى ينهي مدرب ريفربليت ما تبقى من عقده، والثاني هو تولي مدرب مؤقت للمسئولية كفترة انتقالية بين الرجلين.