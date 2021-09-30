مباشر المنتخب - مصر (1) - (0) ليبيريا.. محمد شريف جووول

يستقبل منتخب مصر نظيره الليبيري في برج العرب بمباراة ودية استعدادا لخوض غمار تصفيات كأس العالم.

ويقدّم FilGoal.com تغطية لحظة بلحظة للمباراة يمكنك متابعتها من هــــنـــــا

---

ق59: عرضية من زيزو من الناحية اليسرى مرت من أعلى الجميع وركض الونش خلف الكرة وأرسل عرضية من الناحية اليمنى وارتقى باهر المحمدي مع حارس ليبريا الذي أخطأ في التصدي للكرة لترتطم بالقائم الأيمن وتصل لمحمد شريف الذي سدد بسهولة في الشباك ليعلن عن الهدف الأول لمصر.

ق58: جوووول أووول لمنتخب مصر عن طريق محمد شريف.

ق52: تبديل ثاني لمنتخب مصر بمشاركة باهر المحمدي بدلا من محمد حمدي الذي يبدو أنه يشكو من إصابة.

ق:46 تسديدة من السولية ارتدت من حارس ليبريا واستغل رمضان الأمر ومررها إلى زيزو لكن تسديدته حولها الدفاع لركلة ركنية مرت دون خطورة.

مشاركة رمضان صبحي بدلا من مصطفى فتحي.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ق45: دقيقتان وقت محتسب بدل من الضائع.

ق39: مدافع ليبريا يخطئ في تشتيت الكرة لكنها ذهبت لركلة ركنية.

ق26: رأسية من عبد الله السعيد تصدى لها حارس ليبريا وحولها إلى ركلة ركنية مرت دون خطورة.

ق20: هدوء في مجريات المباراة وغياب الفرص الخطيرة حتى الآن.

ق5: تسديدة من عبد الله السعيد من ركلة حرة مرت أعلى مرمى ليبريا بقليل.

انطلاق المباراة.

بداية المباراة في التاسعة مساءً