مباشر ليلة الأبطال - يوفنتوس (1) (0) تشيلسي.. لوكاكو يهدر التعادل

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة يوفنتوس وتشيلسي في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا لحساب المجموعة الثامنة.

ويلتقي الفريقان على ملعب يوفنتوس ستيديوم، وكلا الفريقين حقق الفوز في الجولة الأولى.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــا.

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ق 83: لوكاكو يتسلم الكرة داخل المنطقة ويسدد كرة تمر أعلى من العارضة.

ق 74: رأسية من لوكاكو تمر بجوار القائم.

ق 63: بيرنارديسكي يهدر فرصة تأكيد التفوق... عرضية من كوادرادو إلى الأول ليسددها خارج الشباك من داخل الـ 6 ياردات,

ق 61: بطاقة صفراء لزياش عقب تدخل قوي على كييزا.

ق 53: لوكاتيلي يحاول تشتيت الكرة قبل أن تصل لمهاجم تشيلسي لكنه تمر بسلام بجوار القائم الأيسر.

ق 46: جوووووووول أول ليوفنتوس.. كرة سريعة في بداية الشوط الثاني وبينية تصل إلى كييزا الذي يسدد في الزاوية القريبة معلنا الهدف الأول.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45: تسديدة من كوفاسيتش من داخل منطقة الجزاء ترتطم بتكتل دفاع يوفنتوس وتخرج بعيدة عن المرمى.

ق 20: كييزا يستغل خطأ في دفاع تشيلسي في التمرير للخلف وينفرد من منتصف الملعب ويسدد كرة تمر بجوار القائم.

ق 18: بطاقة صفراء على ماركوس ألونسو بداعي دفع خوان كوادرادو.

ق 7: تصويبة قوية من لوكاكو يبعدها تشيزيني بيده.

بداية اللقاء