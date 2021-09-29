استراحة ليلة الأبطال - يوفنتوس (0) (0) تشيلسي.. نهاية الشوط الأول

الأربعاء، 29 سبتمبر 2021 - 20:41

كتب : FilGoal

يوفنتوس - تشيلسي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة يوفنتوس وتشيلسي في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا لحساب المجموعة الثامنة.

ويلتقي الفريقان على ملعب يوفنتوس ستيديوم، وكلا الفريقين حقق الفوز في الجولة الأولى.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــا.

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نهاية الشوط الأول

ق 45: تسديدة من كوفاسيتش من داخل منطقة الجزاء ترتطم بتكتل دفاع يوفنتوس وتخرج بعيدة عن المرمى.

ق 20: كييزا يستغل خطأ في دفاع تشيلسي في التمرير للخلف وينفرد من منتصف الملعب ويسدد كرة تمر بجوار القائم.

ق 18: بطاقة صفراء على ماركوس ألونسو بداعي دفع خوان كوادرادو.

ق 7: تصويبة قوية من لوكاكو يبعدها تشيزيني بيده.

بداية اللقاء

يوفنتوس تشيلسي ليلة الأبطال دوري أبطال أوروبا
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