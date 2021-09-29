مباشر ليلة الأبطال – يونايتد (1) - (1) فياريال.. جوووول تيلليس

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباريات الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

مانشستر يونايتد X فياريال

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ق70: تسديدة من جرينوود تصدى لها حارس فياريال.

ق60: جووووووووول تيلليس يسجل التعادل ليونايتد بتسديدة رائعة على الطائر.

ق56: تسديدة قوية من برونو فيرنانديز ذهبت لخارج الملعب.

ق53: جووووووول أول لفياريال عن طريق ألكاسير بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ق45: تسديدة زاحفة من يريمي بينو تصدى لها دي خيا.

ق43: يا رباااه مورينو كاد يسجل هدفا في مرماه إثر تشتيت خاطئ لتمريرة طولية من بوجبا.

ق34: تسديدة من برونو فيرنانديز شتتها دفاع فياريال.

ق31: خطأ قاتل من فاران في تشتيت الكرة وألكاسير استغل الموقف وسدد كرة زاحفة لكنها مرت بجوار مرمى يونايتد بقليل.

ق21: هجوم فياريال مستمر وتسديدة قوية من مورينو بعد ركلة ركنية زاحفة من الناحية اليسرى ولكن تسديدته ذهبت أعلى المرمى بكثير.

ق18: رأسية من ألكاسير تصدى لها دي خيا ببراعة وحولها لركلة ركنية وخطورة كبيرة من فياريال.

ق15: دي خيا يتألق مرة أخرى ويحرم دانجوما من هدف بتسديدة بباطن القدم من داخل منطقة الجزاء.

ق6: دي خيا يتألق ويحرم فياريال من هدف أول بتسديدة من دانجوما.

انطلاق المباراة.

سالزبورج X ليل

ق62: جووول ليل يقلص النتيجة عن طريق بوراك يلماز.

ق53: جووول كريم أديمي يسجل الهدف الثاني لسالزبورج.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم سالزبورج بهدف دون رد.

ق35: جووول أول لسالزبورج عن طريق كريم أديمي من ركلة جزاء.

انطلاق المباراة.

فولفسبورج X إشبيلية

ق48: جووول ريناتو ستيفن يسجل الهدف الأول لفولفسبورج.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

انطلاق المباراة.