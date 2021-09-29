مباشر ليلة الأبطال – يونايتد (1) - (1) فياريال.. جوووول تيلليس
الأربعاء، 29 سبتمبر 2021 - 20:28
كتب : FilGoal
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مانشستر يونايتد X فياريال
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ق60: جووووووووول تيلليس يسجل التعادل ليونايتد بتسديدة رائعة على الطائر.
ق56: تسديدة قوية من برونو فيرنانديز ذهبت لخارج الملعب.
ق53: جوووول أول لفياريال عن طريق ألكاسير بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.
انطلاق الشوط الثاني.
نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.
ق45: تسديدة زاحفة من يريمي بينو تصدى لها دي خيا.
ق43: يا رباااه مورينو كاد يسجل هدفا في مرماه إثر تشتيت خاطئ لتمريرة طولية من بوجبا.
ق34: تسديدة من برونو فيرنانديز شتتها دفاع فياريال.
ق31: خطأ قاتل من فاران في تشتيت الكرة وألكاسير استغل الموقف وسدد كرة زاحفة لكنها مرت بجوار مرمى يونايتد بقليل.
ق21: هجوم فياريال مستمر وتسديدة قوية من مورينو بعد ركلة ركنية زاحفة من الناحية اليسرى ولكن تسديدته ذهبت أعلى المرمى بكثير.
ق18: رأسية من ألكاسير تصدى لها دي خيا ببراعة وحولها لركلة ركنية وخطورة كبيرة من فياريال.
ق15: دي خيا يتألق مرة أخرى ويحرم دانجوما من هدف بتسديدة بباطن القدم من داخل منطقة الجزاء.
ق6: دي خيا يتألق ويحرم فياريال من هدف أول بتسديدة من دانجوما.
انطلاق المباراة.
ليل X فولفسبورج
انطلاق الشوط الثاني.
نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.
انطلاق المباراة.
إشبيلية X سالزبورج
انطلاق الشوط الثاني.
نهاية الشوط الأول بتقدم سالزبورج بهدف دون رد.
ق35: جووول أول لسالزبورج عن طريق كريم أديمي من ركلة جزاء.
انطلاق المباراة.