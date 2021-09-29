استراحة ليلة الأبطال - بنفيكا (1)-(0) برشلونة .. بايرن ميونيخ (2)-(0) دينامو كييف

يحل برشلونة ضيفا على بنفيكا بينما يستضيف بايرن ميونيخ فريق دينامو كييف ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وينفرد بايرن ميونيخ بصدارة المجموعة برصيد 3 نقاط بينما يتساوى بنفيكا ودينامو كييف بنقطة لكل منهما ويتذيل برشلونة الترتيب بلا نقاط.

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بنفيكا (1)-(0) برشلونة

نهاية الشوط الأول

ق33 نزول جافي بدلا من بيكيه

ق3 جوووول داروين نونيز يفتتح التسجيل لبنفيكا

انطلاق المباراة

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بايرن ميونيخ (2)-(0) دينامو كييف

نهاية الشوط الأول

ق27 جوووول ليفاندوفسكي يضيف الثاني

ق12 جووووول روبرت ليفاندوفسكي يفتتح التسجيل من ركلة جزاء

انطلاق المباراة

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