استراحة ليلة الأبطال - بنفيكا (1)-(0) برشلونة .. بايرن ميونيخ (2)-(0) دينامو كييف
الأربعاء، 29 سبتمبر 2021 - 20:28
كتب : FilGoal
يحل برشلونة ضيفا على بنفيكا بينما يستضيف بايرن ميونيخ فريق دينامو كييف ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.
وينفرد بايرن ميونيخ بصدارة المجموعة برصيد 3 نقاط بينما يتساوى بنفيكا ودينامو كييف بنقطة لكل منهما ويتذيل برشلونة الترتيب بلا نقاط.
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بنفيكا (1)-(0) برشلونة
نهاية الشوط الأول
ق33 نزول جافي بدلا من بيكيه
ق3 جوووول داروين نونيز يفتتح التسجيل لبنفيكا
انطلاق المباراة
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بايرن ميونيخ (2)-(0) دينامو كييف
نهاية الشوط الأول
ق27 جوووول ليفاندوفسكي يضيف الثاني
ق12 جووووول روبرت ليفاندوفسكي يفتتح التسجيل من ركلة جزاء
انطلاق المباراة