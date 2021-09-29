تقرير تركي: فاتح تريم يعطي مصطفى محمد الفرصة الأخيرة في جالاتا سراي

الأربعاء، 29 سبتمبر 2021 - 18:28

كتب : FilGoal

مصطفى محمد مع جالاتاسراي

أعطى فاتح تريم المدير الفني لجالاتا سراي مصطفى محمد مهاجم الفريق فرصة أخيرة لإثبات نفسه وإلا فلن يتم تحويل إعارته لبيع نهائي.

مصطفى محمد

النادي : جالاتا سراي

جالاتا سراي

وحسبما ذكر موقع "ميلي جازيت" التركي في تقرير له اليوم الأربعاء فإن فاتح تريم ليس راضيا عن أداء مصطفى محمد مع الفريق.

وأشار التقرير إلى أن فاتح تريم قرر لو لم يستطع مصطفى إثبات نفسه فلن يقوم النادي التركي بتفعيل بند شرائه نهائيا من الزمالك.

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وكان مصطفى محمد انتقل إلى جالاتا سراي قادما من الزمالك معارا لموسم ونصف مع أحقية الشراء.

ويحق لجالاتا سراي ضم اللاعب نهائيا بشرط إبلاغ الزمالك بقراره قبل الـ31 من شهر ديسمبر المقبل.

ذلك بالإضافة لدفع مستحقات انتقال مصطفى نهائيا قبل الأول من شهر يوليو من عام 2022.

وكان جالاتا سراي أعلن حينما ضم مصطفى محمد عن استعارته مقابل مليوني دولار.

ولا يعيش مصطفى أفضل أيامه مع جالاتا سراي في الموسم الجاري إذ أن صاحب الـ23 عاما شارك في 13 مباراة حتى الآن لم يسجل خلالهم أي هدف وصنع هدفا وحيدا.

وخلال تلك المباريات الـ11 بدأ مصطفى في التشكيل الأساسي أربع مرات فقط.

جالاتا سراي مصطفى محمد
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