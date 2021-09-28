مباشر ليلة الأبطال - ميلان (1) (1) أتليتكو وريال مدريد (1) (2) شيريف.. جوووول قاااااتل
الثلاثاء، 28 سبتمبر 2021 - 20:56
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي ميلان الإيطالي وأتليتكو مدريد الإسباني، وريال مدريد الإسباني وشيريف تيراسبول المولدوفي في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.
ميلان × أتليتكو مدريد
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــا.
ق 86: تسديدة على الطائر من فلورينزي تمر بجوار القائم الأيمن.
ق 85: جوووووووووول التعادل.. عرضية رأسية من رينان لودي يسددها جريزمان على الطائر في الزواية اليمنى لماينان.
ق 76: توماس ليمار يسدد كرة قوية يبعدها ماينيان بقبضته.
ق 54: عرضية من الجهة اليمنى تصل على رأس سواريز وتمر بجوار القائم الأيسر.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 45+1: سواريز يهدر فرصة التعادل بعرضية من كوريا يقابلها على الطائر تمر بجوار القائم.
ق 38: كرة طولية تصل إلى لياو الذي يستلم وظهره للمرمى ويسدد بمقصية رائعة كرة ترتطم بالعارضة، لكن الحكم المساعد يرفع راية التسلل.
ق 34: نزول ساندرو تونالي وخروج أنتي ريبيتش.
ق 29: بطاقة حمراء لفرانك كيسي لاعب وسط ميلان لحصوله على بطاقة صفراء ثانية.
ق 20: جووووول أول لميلان عن طريق رافايل لياو بتسديدة قوية من داخل المنطقة على يمين أوبلاك.
ق 19: بينية من براهيم تضع ريبيتش في انفراد تام، وأوبلاك يتصدى لتسديدته ببراعة محولا الكرة لركنية.
ق 10: الـ VAR يرفض احتساب ركلة جزاء لصالح أتليتكو بعد لمسة يد على توموري.
بداية اللقاء
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ريال مدريد × شيريف تيراسبول
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــا.
ق 90: جوووول سيباسيتيان ثيل يسجل هدفا قاتلا في شباك الملكي.
ق 72: تقنية الفيديو تلغى هدفا لشيريف بداعي التسلل.
ق 66: جوووول كريم بنزيمة والتعاااادل
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 37: تسديدة من بنزيمة من على حدود منطقة الجزاء تمر بجوار القائم الأيسر.
ق 35: عرضية من كاسيميرو إلى فينيسوس ويسدد كرة تمر بجوار القائم.
ق 25: جوووول جاكشبيايف يسجل هدفا برأسية هدف التقدم لشيريف.
ق 17: بنزيمة يسدد ركلة ثابتة من على حدود منطقة الجزاء يبعدها الحارس ببراعة لركنية.
بداية اللقاء
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ريد بول لايبزج × كلوب بروج
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــا.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 43: ماتس ريتس يسجل الثاني لبروج في شباك لايبزج.
ق 24: هانس فانكين يسجل هدف التعادل لكلوب بروج
ق 7: كريستيان نكونو والهدف الأول للفريق الألماني أكدت تقنية الفيديو صحته
بداية اللقاء
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بوروسيا دورتموند × سبورتنيج لشبونة
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــا.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 39: دونيل مالين يسجل الأول لدورتموند.
ق 8: يوليان براندت بدلا من محمود داهوود في تغيير مبكر لدورتموند.
بداية اللقاء