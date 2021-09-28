مباشر ليلة الأبطال - ميلان (1) (0) أتليتكو.. وريال مدريد (0) (1) شيريف.. دورتموند يتقدم

الثلاثاء، 28 سبتمبر 2021 - 20:56

كتب : FilGoal

ميلان عاد - سان سيرو - دوري أبطال أوروبا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي ميلان الإيطالي وأتليتكو مدريد الإسباني، وريال مدريد الإسباني وشيريف تيراسبول المولدوفي في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

ميلان × أتليتكو مدريد

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــا.

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ق 34: نزول ساندرو تونالي وخروج أنتي ريبيتش.

ق 29: بطاقة حمراء لفرانك كيسي لاعب وسط ميلان لحصوله على بطاقة صفراء ثانية.

ق 20: جووووول أول لميلان عن طريق رافايل لياو بتسديدة قوية من داخل المنطقة على يمين أوبلاك.

ق 19: بينية من براهيم تضع ريبيتش في انفراد تام، وأوبلاك يتصدى لتسديدته ببراعة محولا الكرة لركنية.

ق 10: الـ VAR يرفض احتساب ركلة جزاء لصالح أتليتكو بعد لمسة يد على توموري.

بداية اللقاء

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ريال مدريد × شيريف تيراسبول

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــا.

ق 25: جوووول جاكشبيايف يسجل هدفا برأسية هدف التقدم لشيريف.

ق 17: بنزيمة يسدد ركلة ثابتة من على حدود منطقة الجزاء يبعدها الحارس ببراعة لركنية.

بداية اللقاء

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ريد بول لايبزج × كلوب بروج

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــا.

ق 24: هانس فانكين يسجل هدف التعادل لكلوب بروج

ق 7: كريستيان نكونو والهدف الأول للفريق الألماني أكدت تقنية الفيديو صحته

بداية اللقاء

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بوروسيا دورتموند × سبورتنيج لشبونة

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــا.

ق 39: دونيل مالين يسجل الأول لدورتموند.

ق 8: يوليان براندت بدلا من محمود داهوود في تغيير مبكر لدورتموند.

بداية اللقاء

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