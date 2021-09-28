مباشر ليلة الأبطال - ميلان (1) (0) أتليتكو.. وريال مدريد (0) (1) شيريف.. دورتموند يتقدم

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي ميلان الإيطالي وأتليتكو مدريد الإسباني، وريال مدريد الإسباني وشيريف تيراسبول المولدوفي في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

ميلان × أتليتكو مدريد

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــا.

ق 34: نزول ساندرو تونالي وخروج أنتي ريبيتش.

ق 29: بطاقة حمراء لفرانك كيسي لاعب وسط ميلان لحصوله على بطاقة صفراء ثانية.

ق 20: جووووول أول لميلان عن طريق رافايل لياو بتسديدة قوية من داخل المنطقة على يمين أوبلاك.

ق 19: بينية من براهيم تضع ريبيتش في انفراد تام، وأوبلاك يتصدى لتسديدته ببراعة محولا الكرة لركنية.

ق 10: الـ VAR يرفض احتساب ركلة جزاء لصالح أتليتكو بعد لمسة يد على توموري.

بداية اللقاء

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ريال مدريد × شيريف تيراسبول

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــا.

ق 25: جوووول جاكشبيايف يسجل هدفا برأسية هدف التقدم لشيريف.

ق 17: بنزيمة يسدد ركلة ثابتة من على حدود منطقة الجزاء يبعدها الحارس ببراعة لركنية.

بداية اللقاء

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ريد بول لايبزج × كلوب بروج

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــا.

ق 24: هانس فانكين يسجل هدف التعادل لكلوب بروج

ق 7: كريستيان نكونو والهدف الأول للفريق الألماني أكدت تقنية الفيديو صحته

بداية اللقاء

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بوروسيا دورتموند × سبورتنيج لشبونة

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــا.

ق 39: دونيل مالين يسجل الأول لدورتموند.

ق 8: يوليان براندت بدلا من محمود داهوود في تغيير مبكر لدورتموند.

بداية اللقاء