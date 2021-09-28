مباشر ليلة الأبطال -بورتو (0)-(1) ليفربول.. جونز يهدر تعزيز التقدم

الثلاثاء، 28 سبتمبر 2021 - 20:31

كتب : FilGoal

ليفربول - ميلان - هندرسون

يحل ليفربول ضيفا على فريق بورتو ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ويتصدر ليفربول المجموعة برصيد ثلاث نقاط بينما يتساوى بورتو مع أتليتكو مدريد بنقطة لكل منهما.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.

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ق33 تسديدة من جونز لكن يتصدى لها حارس مرمى بورتو

ق18 جووووول محمد صلاح يستغل خطأ مدافع بورتو ويسجل الأول

ق15 ربع ساعة سلبية بين الفريقين

ق14 نزول فابيو فييرا بدلا من أوتافيو في تبديل اضطراري لبورتو

انطلاق المباراة

ليلة الأبطال ليفربول بورتو
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