مباشر ليلة الأبطال - سان جيرمان (1)-(0) سيتي.. إيدرسون يتألق

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة باريس سان جيرمان الفرنسي ضد مانشستر سيتي الإنجليزي في الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال أوروبا.

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ق 37: إيدرسون يتألق أمام أندير هيريرا

ق 32: تسديدة صاروخية من كانسيلو ودوناروما يتألق

ق 25: هدف ضائع بغرابة من مانشستر سيتي عن طريق بيرناردو سيلفا بعد متابعة للكرة على خط المرمى من رأسية لرحيم ستيرلينج اصطدمت بالعارضة

ق 7: جوووووووول إدريسا جايا والهدف الأول لباريس

انطلاق المباراة