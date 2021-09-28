سكاي: كانتي يغيب عن تشيلسي أمام يوفنتوس وساوثامبتون

أصبح من المتوقع أن يغيب الفرنسي نجولو كانتي لاعب وسط تشيلسي عن مباراة فريقه غدا أمام يوفنتوس والأسبوع المقبل أمام ساوثامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشيلسي يواجه يوفنتوس غدا في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

حسب شبكة سكاي سبورتس، فإن كانتي سيغيب عن المباراتين بداعي المرض.

انضمام كانتي لمنتخب فرنسا في التوقف الدولي المقبل سيكون في محل شك أيضا.

كانتي عانى من إصابة في الفخذ غاب على إثرها عن التوقف الدولي الماضي مع منتخب فرنسا بجانب مباراتي أستون فيلا في الدوري وزييت في دوري أبطال أوروبا.

وشارك ابن الـ30 عاما في 6 مباريات مع تشيلسي هذا الموسم حتى الآن وسجل هدفا واحدا.