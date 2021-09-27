تقرير: مشكلة جديدة في باريس؟ مبابي يسب نيمار عقب استبداله

بالتزامن مع مرور أيام الموسم الأخير في عقد كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، ظهرت مشكلة جديدة على السطح توحي بوجود خلاف بينه وبين البرازيلي نيمار.

جاء ذلك في مباراة الفريق الأخيرة ضد مونبلييه في الأسبوع الثامن للدوري الفرنسي، تحديدا عقب خروج مبابي في الدقيقة 88 ونزول الأرجنتيني ماورو إيكاردي بدلا منه.

والتقطت الكاميرات حديث المهاجم الفرنسي بعد خروجه إلى زميله إدريسا جي والذي خرج قبله بـ8 دقائق ليأتي جورجينيو فينالدوم بدلا منه.

وبحسب ما رصدته التقارير ونقله موقع "فوتبول إيطاليا" عن الصحافة الفرنسية، فإن مبابي استخدم كلمة "Clochard" التي تعني بالفرنسية "شحاذ" أو "مشرد" لوصف نيمار.

وقال مبابي لإدريسا بحسب ما رصده الفيديو "هذا الشحاذ لا يمرر الكرة".

Mbappé & Neymar ça va faire les titres de l'equipe & co pendant quelques jours 🥱pic.twitter.com/WqqJjiOT0y — 𝕂𝕒𝕪𝕫𝕠𝕜𝕦 (@Kayzoku_) September 25, 2021

وانتهت هذه المباراة بفوز باريس سان جيرمان بهدفين دون رد، حيث سجل جي الهدف الأول في الدقيقة 14، وبعد خروج مبابي مباشرة صنع نيمار الهدف الثاني للألماني جوليان دراكسلر.

ولا يزال الحديث مستمرا عن مستقبل نجم منتخب فرنسا في حديقة الأمراء، حيث يخوض عامه الأخير في عقده دون أي بادرة للتجديد الذي رفضه عدة مرات، متمسكا فيما يبدو برغبته في الانتقال إلى ريال مدريد الإسباني، وهي الرغبة التي تصدى لها النادي رافضا البيع في سوق الصيف الماضي.