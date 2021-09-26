مباشر دربي لندن - أرسنال (3)-(1) توتنام.. جوووول سون والأول

الأحد، 26 سبتمبر 2021 - 17:17

كتب : FilGoal

أرسنال - توتنام - أوباميانج

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة أرسنال ضد توتنام في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ـــــــــــــــ

أخبار متعلقة
عاد للتسجيل بعد 336 يوما.. رائعة خيمينيز تكتب فوز ولفرهامبتون على ساوثامبتون تشكيل دربي شمال لندن - أوباميانج يقود هجوم أرسنال وبيبي بديل.. وسون وكين يقودان توتنام مدرب أستون فيلا: نستحق الفوز على يونايتد بسبب شجاعتنا

ق 79: جوووول سون والأول لتوتنام

ق 63: هاري كين يهدر بغرابة أمام المرمى

نهاية الشوط الأول بتقدم أرسنال 3/صفر

ق 34: جووووووول ساكا والثالث

ق 27: جوووووول أوباميانج والثاني بهجمة مرتدة سريعة قادها سميث روي

ق 22: رامسديل يتألق أمام سون وينقذ فرصة خطيرة

ق 16: تسديدة من بارتي ولوريس يتألق

ق 12: جوووووول أرسنال والأول عن طريق سميث روي بعد تمريرة من ساكا

ق 6: تهديد أول من أوباميانج

انطلاق المباراة

أرسنال توتنام الدوري الإنجليزي دربي لندن
نرشح لكم
أخر الأخبار
سويلم يكشف موعد "كأس الرابطة".. ومقترح نهاية الدوري الموسم المقبل 14 دقيقة | الدوري المصري
فاتي: فخور بحمل الرقم 10 بعد ميسي.. سأقاتل لكسب الدقائق 30 دقيقة | الدوري الإسباني
مران الزمالك - جلسة مطولة من كارتيرون في غياب السباعي الدولي 40 دقيقة | الدوري المصري
بعد غياب 323 يوما.. فاتي يعود بشكل مثالي ويقود برشلونة لهزيمة ليفانتي بثلاثية 44 دقيقة | الدوري الإسباني
مباشر دربي لندن - أرسنال (3)-(1) توتنام.. جوووول سون والأول ساعة | الدوري الإنجليزي
عاد للتسجيل بعد 336 يوما.. رائعة خيمينيز تكتب فوز ولفرهامبتون على ساوثامبتون 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
تشكيل جالاتا سراي - مصطفى محمد احتياطي أمام جوزتيبي 2 ساعة | المحترفون
الزمالك يمنح لاعبيه الدوليين راحة من التدريبات 2 ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهى دوري اليد - الأهلي (27)-(32) الزمالك.. نهاية اللقاء بفوز أبيض 2 بوكيتينو: إخراج ميسي؟ أنا المدرب وأتخذ القرارات.. وهذا ما دار بيننا من حديث 3 مصدر من الأهلي يرد عبر في الجول على تقارير غضب موسيماني من الخصومات 4 كرة يد – الانتصارات البيضاء مستمرة.. الزمالك يهزم الأهلي في الدوري