مباشر دربي لندن - أرسنال (3)-(0) توتنام.. جوووول الثاااااالث من ساكا

الأحد، 26 سبتمبر 2021 - 17:17

كتب : FilGoal

سميث روي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة أرسنال ضد توتنام في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

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ق 34: جووووووول ساكا والثالث

ق 27: جوووووول أوباميانج والثاني بهجمة مرتدة سريعة قادها سميث روي

ق 22: رامسديل يتألق أمام سون وينقذ فرصة خطيرة

ق 16: تسديدة من بارتي ولوريس يتألق

ق 12: جوووووول أرسنال والأول عن طريق سميث روي بعد تمريرة من ساكا

ق 6: تهديد أول من أوباميانج

انطلاق المباراة

أرسنال توتنام الدوري الإنجليزي دربي لندن
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