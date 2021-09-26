مباشر دربي لندن - أرسنال (3)-(0) توتنام.. جوووول الثاااااالث من ساكا
الأحد، 26 سبتمبر 2021 - 17:17
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة أرسنال ضد توتنام في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.
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ق 34: جووووووول ساكا والثالث
ق 27: جوووووول أوباميانج والثاني بهجمة مرتدة سريعة قادها سميث روي
ق 22: رامسديل يتألق أمام سون وينقذ فرصة خطيرة
ق 16: تسديدة من بارتي ولوريس يتألق
ق 12: جوووووول أرسنال والأول عن طريق سميث روي بعد تمريرة من ساكا
ق 6: تهديد أول من أوباميانج
انطلاق المباراة