انتهت دربي لندن - أرسنال (3)-(1) توتنام

الأحد، 26 سبتمبر 2021 - 17:17

كتب : FilGoal

سميث روي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة أرسنال ضد توتنام في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ـــــــــــــــ

أخبار متعلقة
عاد للتسجيل بعد 336 يوما.. رائعة خيمينيز تكتب فوز ولفرهامبتون على ساوثامبتون تشكيل دربي شمال لندن - أوباميانج يقود هجوم أرسنال وبيبي بديل.. وسون وكين يقودان توتنام مدرب أستون فيلا: نستحق الفوز على يونايتد بسبب شجاعتنا

نهاية المباراة بفوز أرسنال بثلاثية مقابل هدف

ق 79: جوووول سون والأول لتوتنام

ق 63: هاري كين يهدر بغرابة أمام المرمى

نهاية الشوط الأول بتقدم أرسنال 3/صفر

ق 34: جووووووول ساكا والثالث

ق 27: جوووووول أوباميانج والثاني بهجمة مرتدة سريعة قادها سميث روي

ق 22: رامسديل يتألق أمام سون وينقذ فرصة خطيرة

ق 16: تسديدة من بارتي ولوريس يتألق

ق 12: جوووووول أرسنال والأول عن طريق سميث روي بعد تمريرة من ساكا

ق 6: تهديد أول من أوباميانج

انطلاق المباراة

أرسنال توتنام الدوري الإنجليزي دربي لندن
نرشح لكم
أخر الأخبار
أحمد سمير لـ في الجول: لن أخذل كيروش.. والمنتخب قادر على تجاوز ليبيا 3 دقيقة | منتخب مصر
الزمالك يواجه بيراميدز وديا 15 دقيقة | الدوري المصري
قذائف أرسنال الثلاثة تقتل ديوك توتنام في دربي لندن 36 دقيقة | الدوري الإنجليزي
سويلم يكشف موعد "كأس الرابطة".. ومقترح نهاية الدوري الموسم المقبل ساعة | الدوري المصري
فاتي: فخور بحمل الرقم 10 بعد ميسي.. سأقاتل لكسب الدقائق ساعة | الدوري الإسباني
مران الزمالك - جلسة مطولة من كارتيرون في غياب السباعي الدولي ساعة | الدوري المصري
بعد غياب 323 يوما.. فاتي يعود بشكل مثالي ويقود برشلونة لهزيمة ليفانتي بثلاثية ساعة | الدوري الإسباني
انتهت دربي لندن - أرسنال (3)-(1) توتنام 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهى دوري اليد - الأهلي (27)-(32) الزمالك.. نهاية اللقاء بفوز أبيض 2 بوكيتينو: إخراج ميسي؟ أنا المدرب وأتخذ القرارات.. وهذا ما دار بيننا من حديث 3 مصدر من الأهلي يرد عبر في الجول على تقارير غضب موسيماني من الخصومات 4 كرة يد – الانتصارات البيضاء مستمرة.. الزمالك يهزم الأهلي في الدوري