موسيماني: الفارق بين مباراتي الجيش وإنبي هي أننا سجلنا هدفا.. وكان الله في عون لاعبي الأهلي والزمالك

يرى بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي أن فريقه لعب بنفس الطريقة التي لعب بها أمام طلائع الجيش في مباراة السوبر المصري، وذلك أمام إنبي.

وفاز الأهلي على إنبي بهدف دون رد في دور الـ16 لكأس مصر، ليتأهل لمواجهة بيراميدز. (طالع التفاصيل)

وقال موسيماني عقب المباراة في المؤتمر الصحفي: "الفارق بين مباراة السوبر وإنبي هي أننا سجلنا هدفا".

وأضاف "سيطرنا على اللعب أمام الجيش وكنا الأفضل ولم يكن هناك أي فرصة خطيرة علينا، وكذلك أمام إنبي ولكننا سجلنا أمام إنبي ولم نسجل أمام الجيش".

وأكمل "الفريق يعاني من الضغط عليه ونحن أيضا كجهاز فني نشعر بالضغط لأننا بشر ونتأثر بالضغوط ولكن يجب أن نعمل بشكل جيد".

وواصل "لدينا لاعبين جدد وآخرون عائدون من الإعارة ولم يعتادوا على طريقة الفريق وطريقة التحرك والضغط وأيضا لياقتهم لم تكتمل حتى الآن ولذلك لن يستطيعوا إكمال المباراة للنهاية".

وأشار "أحمد عبد القادر وميكيسوني سيكتسبان الثقة بشكل تدريجي ويظهران بمستوى مميز، وميكيسوني عندما يكتسب الثقة سيضيف قيمة كبيرة للفريق".

وشدد "كان يجب أن نحقق الفوز بعد الخسارة أمام الجيش حتى نخرج من حالة الضغط على الفريق، والنتيجة في النهاية هي الأهم".

ضغط المباريات

وبسؤاله هل ترى شريف وأفشة في مستوى جيد بدنيا رد قائلا: "بالطبع لا لأنهما لم يحصلا على راحة كافية بسبب الانضمام للمنتخب وكما قلت سابقا عندما ينضم 6 لاعبين من الأهلي للمنتخب سيؤثر ذلك كثيرا على الفريق المصري".

واستمر في تصريحاته "حسين الشحات وطاهر تعرضا للإصابة بشكل مفاجئ ودون أن يحدث لهما أي شيء".

واستطرد متعجبا: "هل هذا هو مستوى أفشة وشريف الذي نعرفه؟ بالتأكيد لا وهذا بسبب الضغط الكبير عليهما".

وأوضح "يجب أن نشاهد كيف يسير العالم بأكمله في كرة القدم ونفعل مثله، محمد صلاح الآن في ليفربول وحصل على راحة منذ شهر مايو حتى أغسطس وخلال هذه الفترة شريف وأفشة كانا يلعبان المزيد من المباريات".

وأردف "المنتخب سيتأثر كثيرا في تصفيات المونديال إذا لم يحصل لاعبي الأهلي والزمالك على راحة كافية".

وأتم تصريحاته "المنتخب سيلعب كأس العرب ثم كأس الأمم ثم يعود دوري أبطال إفريقيا ثم الدوري ثم كأس العالم، وكل هذه البطولات والمباريات يخوضها لاعبي الأهلي والزمالك.. كان الله في عونهم".