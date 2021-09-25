مباشر في إسبانيا - ريال مدريد (0) (0) فياريال.. دانجوبا يهدد مجددا

يستقبل ريال مدريد نظيره فياريال على ملعب سانتياجو برنابيو بالجولة السابعة للدوري الإسباني.

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ق.56 تسديدة صاروخية جديدة من دانجوبا يتصدى لها كورتوا ويبعد الخطر

ق.50 ميليتاو يضيع هدفا مؤكدا بعد عرضية أسينسيو، لكن رأسية البرازيلي جاورت القائم بغرابة من مسافة قريبة

بداية الشوط الثاني

دخول كامافينجا بين الشوطين بدلا من رودريجو

نهاية الشوط الأول

ق.38 دانجوما يهدر هدفا مؤكدا جديدا بعد مراوغته فالفيردي لكن كرته تعلو العارضة

ق.35 ناتشو يراوغ وينطلق ويقتحم منطقة الجزاء ويصطدم بـ راؤول ألبيول ويسقط دون أن يعلن الحكم عن شيء

ق.23 عرضية مباغتة من رودريجو كادت تباغت روي الذي أبعدها في آخر لحظة

ق.21 تسديدة قوية من بنزيمة من خارج منطقة الجزاء تجاور القائم

ق.20 تسديدة من ألكاسير من خارج منطقة الجزاء تعلو العارضة

ق.13 دانجوما يتلاعب بـ فالفيردي وأسينسيو ويقتحم منطقة الجزاء ويطلق تسديدة صاروخية يتصدى لها كورتوا بأعجوبة

ق.12 رأسية من إيدير ميليتاو تستقر ضعيفة بين قفازي خيرونيمو روي

بداية المباراة

بداية المباراة في التاسعة مساءً