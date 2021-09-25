مباشر في إسبانيا - ريال مدريد (0) (0) فياريال.. دانجوبا يهدد مجددا

السبت، 25 سبتمبر 2021 - 20:43

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة - ريال مدريد

يستقبل ريال مدريد نظيره فياريال على ملعب سانتياجو برنابيو بالجولة السابعة للدوري الإسباني.

FilGoal.com يقدّم تغطية لحظة بلحظة للمباراة يمكنك متابعتها من هـــنـــا

------------

ق.56 تسديدة صاروخية جديدة من دانجوبا يتصدى لها كورتوا ويبعد الخطر

ق.50 ميليتاو يضيع هدفا مؤكدا بعد عرضية أسينسيو، لكن رأسية البرازيلي جاورت القائم بغرابة من مسافة قريبة

بداية الشوط الثاني

دخول كامافينجا بين الشوطين بدلا من رودريجو

نهاية الشوط الأول

ق.38 دانجوما يهدر هدفا مؤكدا جديدا بعد مراوغته فالفيردي لكن كرته تعلو العارضة

ق.35 ناتشو يراوغ وينطلق ويقتحم منطقة الجزاء ويصطدم بـ راؤول ألبيول ويسقط دون أن يعلن الحكم عن شيء

ق.23 عرضية مباغتة من رودريجو كادت تباغت روي الذي أبعدها في آخر لحظة

ق.21 تسديدة قوية من بنزيمة من خارج منطقة الجزاء تجاور القائم

ق.20 تسديدة من ألكاسير من خارج منطقة الجزاء تعلو العارضة

ق.13 دانجوما يتلاعب بـ فالفيردي وأسينسيو ويقتحم منطقة الجزاء ويطلق تسديدة صاروخية يتصدى لها كورتوا بأعجوبة

ق.12 رأسية من إيدير ميليتاو تستقر ضعيفة بين قفازي خيرونيمو روي

بداية المباراة

بداية المباراة في التاسعة مساءً

ريال مدريد في إسبانيا
نرشح لكم
أخر الأخبار
قمصان: نعتذر على التقصير.. والجمهور لا يعيش معنا كل التفاصيل 8 دقيقة | الدوري المصري
كلوب: صلاح أراد الوصول للهدف 101 اليوم.. وحارس برينتفورد يمكن أن يرتدي الرقم 10 24 دقيقة | الدوري الإسباني
موسيماني: الفارق بين مباراتي الجيش وإنبي هي أننا سجلنا هدفا.. وكان الله في عون لاعبي الأهلي والزمالك 35 دقيقة | الدوري المصري
صلاح وأنطونيو وفاردي على القمة.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2021-2022 49 دقيقة | الدوري الإنجليزي
إنزاجي: كنا نستحق أكثر أمام أتالانتا.. وهذا سبب تسديد ديماركو لركلة الجزاء 53 دقيقة | الدوري الإيطالي
هندرسون عن هدف صلاح رقم 100: لاعب مذهل منذ قدومه إلى ليفربول ساعة | الدوري الإنجليزي
لدغة صلاح محسن تقود الأهلي لهزيمة إنبي في الكأس.. وقمة منتظرة ضد بيراميدز ساعة | الدوري المصري
إشبيلية يتجاوز إسبانيول ويزيح أتليتكو من المركز الثاني ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهى دوري اليد - الأهلي (27)-(32) الزمالك.. نهاية اللقاء بفوز أبيض 2 مصدر بـ كاف لـ في الجول: غرامة منتظرة على اتحاد الكرة بسبب الزمالك.. ولا منع من المشاركة 3 بوكيتينو: إخراج ميسي؟ أنا المدرب وأتخذ القرارات.. وهذا ما دار بيننا من حديث 4 مصدر من الأهلي يرد عبر في الجول على تقارير غضب موسيماني من الخصومات