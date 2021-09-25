مباشر في إنجلترا – برينتفورد (0)-(0) ليفربول.. ماتيب ينقذ أيضا من على الخط

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة برينتفورد، وليفربول، ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

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ق. 10 أوووه انفراد تام لـ بريان مبيومو الذي سدد، لكن جويل ماتيب تألق وأنقذها من على الخط.

ق. 9 رأسية من إيفان توني بجانب المرمى.

ق. 7 أووووه انفراد تااام لـ محمد صلاح الذي سدد في المرمى، لكن كريستوفر آير أنقذها من على خطر المرمى ببراعة.

بداية المباراة