مباشر في إنجلترا – برينتفورد (0)-(0) ليفربول.. ماتيب ينقذ أيضا من على الخط
السبت، 25 سبتمبر 2021 - 18:04
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة برينتفورد، وليفربول، ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.
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ق. 10 أوووه انفراد تام لـ بريان مبيومو الذي سدد، لكن جويل ماتيب تألق وأنقذها من على الخط.
ق. 9 رأسية من إيفان توني بجانب المرمى.
ق. 7 أووووه انفراد تااام لـ محمد صلاح الذي سدد في المرمى، لكن كريستوفر آير أنقذها من على خطر المرمى ببراعة.
بداية المباراة
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