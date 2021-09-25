مباشر في إنجلترا - مانشستر يونايتد (0) (0) أستون فيلا.. الفرص تتواصل دون أهداف

السبت، 25 سبتمبر 2021 - 13:18

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - مانشستر يونايتد - أستون فيلا

يقدم FilGoal.com تغطية حية لمباراة مانشستر يونايتد وأستون فيلا ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام المباراة على ملعب أولد ترافورد معقل الشياطين الحمر.

ويحتل يونايتد المركز الثالث برصيد 13 نقطة، بينما يحتل فيلا المركز العاشر برصيد 7 نقاط.

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لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــا.

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ق 45+2: ركنية نفذها برونو تصل إلى بوجبا لكن رأسيته تمر بجوار القائم.

ق 43: عرضية رأسية من هاري ماجواير يبعدها مارتينيز بقبضة يده.

ق 22: خطأ من دي خيا في التمرير لتصل الكرة إلى أولي واتكينس مهاجم فيلا الذي يسدد برعونة في جسد الحارس الإسباني.

ق 17: ماسون جرينوود يحصل على الكرة داخل منطقة الجزاء ويراوغ المدافع ويسدد كرة سهلة في يد إيميليانو مارتينيز.

ق 16: تمريرة بينية إلى ماتي كاش الظهير الأيمن لأستون فيلا داخل منطقة الجزاء ليمرر عرضية قوية تصل إلى مات تاجارت الظهير الأيسر الذي يسدد أعلى من العارضة.

بداية اللقاء

مانشستر يونايتد في إنجلترا الدوري الإنجليزي أستون فيلا
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