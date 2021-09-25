استراحة في إنجلترا - تشيلسي (0) (0) سيتي.. نهاية الشوط الأول

تابع مباشرة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي اليوم السبت في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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نهاية الشوط الأول

ق34: روديجير مدافع تشيلسي يبعد الكرة برأسه إثر تسديدة رودري لاعب وسط سيتي

ق28: خروج جيمس مصابا ونزول المخضرم تياجو سيلفا لاعب تشيلسي

ق27: إصابة ريس جيمس مدافع تشيلسي ويتلقى العلاج، بينما بدلاء الفريق يجرون عملية الإحماء

ق18: فيرنر يخترق دفاع سيتي ويسدد الكرة لكن تصطدم بظهر كايل ووكر وتخرج لركلة ركنية

ق15: تيمو فيرنر ينطلق نحو مرمى سيتي ويمرر الكرة بالعرض لكن دفاع الأخير يبعدها قبل انقضاض لوكاكو

ق10: سيطرة لسيتي في وسط ملعب تشيلسي لكن دون تهديد لمرمى الحارس بنيامين ميندي

ق3: أزبيليكويتا يبعد الكرة إثر تمريرة جابريل جيسوس مهاجم سيتي، بداية ضاغطة للأخير

بداية اللقاء