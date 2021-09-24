تقرير: مانشستر سيتي يستعد لقهر ريال مدريد في سباق مبابي

الجمعة، 24 سبتمبر 2021 - 20:13

كتب : أحمد أباظة

باريس سان جيرمان - بريست - كيليان مبابي

يجهز مانشستر سيتي الإنجليزي صفقته الكبرى للصيف القادم، حيث يستعد للتعاقد مع كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي طارده ريال مدريد الإسباني في سوق الصيف الماضي.

وبحسب ثنائي الصحافة الإنجليزية إيان مكجاري ودونكان كاسلز، فإن الشيخ منصور بن زايد آل نهيان مالك مانشستر سيتي منح الضوء الأخضر لبدء عملية التعاقد مع النجم الفرنسي بأي ثمن.

ووفقا للمصدر ذاته فإن تكسيكي بيجرستاين المدير الرياضي للنادي بات يملك حرية التصرف الكاملة لعرض راتب مرتفع ومكافأة تعاقد ضخمة لإقناع اللاعب بالانضمام إلى مانشستر سيتي بدلا من ريال مدريد.

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وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان في يونيو القادم، ما يعني أن الصفقة يمكن إتمامها اعتبارا من يناير على أن يتم الانتقال بنهاية الموسم، في ظل استمرار رفض اللاعب لعروض التجديد من ناديه الحالي.

وبينما لا يزال مانشستر سيتي بقيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا أحد أبرز المرشحين للألقاب الرئيسية، إلا أنه لا يملك مهاجما صريحا، إذ رحل سيرخيو أجويرو عن صفوفه إلى برشلونة.

في سوق الصيف حاول سيتي التعاقد مع هاري كين نجم توتنام هوتسبر وهداف البريميرليج للموسم الماضي ولكن الصفقة باءت بالفشل، ليوجه أنظاره صوب كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس آنذاك، الذي آثر العودة إلى مانشستر يونايتد في نهاية المطاف.

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