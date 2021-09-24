مباشر - سموحة (0)-(0) بيراميدز.. بداية المباراة الجمعة، 24 سبتمبر 2021 - 18:47 كتب : FilGoal عبد الله السعيد - بيراميدز - سموحة - الصور من المركز الإعلامي لـ بيراميدز يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة سموحة وبيراميدز، ضمن مباريات دور الـ16 من كأس مصر. بيراميدز سموحة كأس مصر لمتابعة المباراة مباشرة من هنا _ _ _ أخبار متعلقة تشكيل سموحة – 5 صفقات أساسيون أمام بيراميدز مواعيد مباريات اليوم 24 سبتمبر 2021.. سموحة يتحدى بيراميدز في كأس مصر فرج عامر: صفقة سموحة التاريخية هي مهاجم من الدوري الإسباني.. واللاعب في مصر حاليا الصفقة الـ15.. سموحة يضم أليكساندر ياكوبزن بداية المباراة كأس مصر سموحة بيراميدز نرشح لكم أخر الأخبار كارتيرون: رفضت عروضا خارجية عديدة للاستمرار في الزمالك 47 ثاتيه | الدوري المصري ألابا: لا مقارنة بين مدريد وميونيخ 5 دقيقة | الدوري الإسباني خبر في الجول – جلسة بين إدارة الزمالك وكارتيرون بعد نهاية المعسكر لحسم ملف المدرب العام 12 دقيقة | الدوري المصري مباشر - سموحة (0)-(0) بيراميدز.. بداية المباراة 16 دقيقة | مصر خبر في الجول – فشل محاولات دخول الجماهير لمباراة ليبيا 26 دقيقة | منتخب مصر طلعت يعلن عبر في الجول انتقاله إلى المقاولون العرب 42 دقيقة | الدوري المصري تشكيل سموحة – 5 صفقات أساسيون أمام بيراميدز 45 دقيقة | مصر فيجو: عودة رونالدو لـ مانشستر يونايتد "أفضل خيار" 49 دقيقة | الدوري الإنجليزي التعليقات برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من Disqus. خبر في الجول – الشحات وطاهر يغيبان عن مواجهة إنبي خبر في الجول – فشل محاولات دخول الجماهير لمباراة ليبيا مباشر - سموحة (0)-(0) بيراميدز.. بداية المباراة خبر في الجول – جلسة بين إدارة الزمالك وكارتيرون بعد نهاية المعسكر لحسم ملف المدرب العام كرة سلة - أفضل مركز منذ 27 عاما.. مصر تقهر أنجولا وتستهدف المركز الخامس في بطولة إفريقيا للسيدات الأكثر مشاهدة 1 انتهى دوري اليد - الأهلي (27)-(32) الزمالك.. نهاية اللقاء بفوز أبيض 2 كلوب عن صلاح: يا له من لاعب.. كدت أخلع قميصي مثله 3 مصدر بـ كاف لـ في الجول: غرامة منتظرة على اتحاد الكرة بسبب الزمالك.. ولا منع من المشاركة 4 بوكيتينو: إخراج ميسي؟ أنا المدرب وأتخذ القرارات.. وهذا ما دار بيننا من حديث أمس اليوم غدا الدوري الإسباني 0 قادش 0 برشلونة انتهت الدوري الإيطالي 1 روما 0 أودينيزي انتهت الدوري الإيطالي 1 تورينو 1 لاتسيو انتهت دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2 الشباب 2 الهلال انتهت كأس مصر 0 سموحة 0 بيراميدز مباشر 0:43 الدوري الألماني - جرويتر فيورث - بايرن ميونيخ لم تبدأ 20:30 دوري كأس الأمير محمد بن سلمان - الاتحاد - التعاون بعد قليل 19:25 دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 0 أبها 1 ضمك مباشر 14:45 الدوري التركي 0 ألتاي 0 بشكتاش مباشر 3:12 كأس مصر - الأهلي - إنبـي لم تبدأ 19:00 الدوري الإنجليزي - برينتفورد - ليفربول لم تبدأ 18:30 الدوري الإنجليزي - تشيلسي - مانشستر سيتي لم تبدأ 13:30 الدوري الإنجليزي - مانشستر يونايتد - أستون فيلا لم تبدأ 16:00 الدوري الإسباني - ريال مدريد - فياريال لم تبدأ 21:00