مباشر - سموحة (0)-(0) بيراميدز.. بداية المباراة

الجمعة، 24 سبتمبر 2021 - 18:47

كتب : FilGoal

عبد الله السعيد - بيراميدز - سموحة - الصور من المركز الإعلامي لـ بيراميدز

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة سموحة وبيراميدز، ضمن مباريات دور الـ16 من كأس مصر.

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بداية المباراة

كأس مصر سموحة بيراميدز
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