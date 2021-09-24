كرة سلة - أفضل مركز منذ 27 عاما.. مصر تقهر أنجولا وتستهدف المركز الخامس في بطولة إفريقيا للسيدات

فاز منتخب سيدات مصر على أنجولا بنتيجة 82-76 وتأهل إلى مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس ببطولة إفريقيا لكرة السلة.

وأنهت مصر الفترة الأولى متقدمة 17-13، ثم حافظت على تقدمها بنهاية الفترة الثانية بنتيجة 39-31.

لكن منتخب أنجولا عاد في الفترة الثالثة وقلص الفارق ليصير 57-53.

قبل أن تحسم المصريات المباراة في الربع الرابع ويحققن فوزهن الثاني تاريخيا على أنجولا بعد نسخة 2015.

وتألقت نادين السلعاوي وسجلت 29 نقطة –أكثر من أي لاعب أخرى في الفريقين-، كما سجلت 3 ثلاثيات من أصل 7 محاولات.

بينما سجلت رنيم الجداوي 16 نقطة، وسجلت ثريا محمد 10 نقاط، وسجلت هالة الشعراوي 7 نقاط، ونورهان أحمد 6 نقاط، وريم موسى 5 نقاط، ونور عبد الحليم 4 نقاط، وفريدة عبد النبي 3 نقاط، وهاجر عامر نقطتين.

وتتصدر السلعاوي الترتيب الإجمالي للهدافات في البطولة برصيد 95 نقطة، ومن خلفها الإيفوارية لايتيتيا ساهي برصيد 82 نقطة.

وتسيطر مصر على المركزين الثالث والرابع، إذ سجلت رنيم الجداوي 70 نقطة، وسجلت ثريا محمد 67 نقطة، كما تحل هاجر عامر في المركز 15 برصيد 45 نقطة.

وبذلك تتأهل مصر لمواجهة الموزمبيق غدا السبت من أجل المركز الخامس.

وفازت الموزمبيق بدورها على كوت ديفوار بنتيجة 59-57.

وتلعب كوت ديفوار أمام أنجولا لتحديد المركزين السابع والثامن.

وضمنت مصر تحقيق أعلى مركز لها منذ نسخة 1984 التي حصدت فيها المركز السادس منذ أصل 8 منتخبات وقتها.

وكانت مصر قد خسرت في ربع النهائي بصعوبة أمام الكاميرون صاحبة الأرض بنتيجة 67-61.