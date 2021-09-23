مباشر دوري اليد - الأهلي (7)-(7) الزمالك.. الأحمر يعادل النتيجة

الخميس، 23 سبتمبر 2021 - 15:39

كتب : FilGoal

أحمد الأحمر - الأهلي والزمالك كرة يد

يلعب فريق الأهلي ضد الزمالك في الجولة الثالثة من المرحلة الأولى من مسابقة الدوري على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

وتقام المرحلة الأولى من مسابقة دوري المحترفين لكرة اليد بمشاركة 18 فريقا ويضاف إليها نتائج مرتبط 2002 و2004 في النهاية.

بعد نهاية الجولة الأولى سيتم تقسيم الأندية على ثلاث مجموعات، إذ تضم الأولى أول ستة فرق للمنافسة على التأهل للمرحلة الأخيرة.

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ق15 أحمد الأحمر يعادل النتيجة من رمية جزائية (7-7)

ق14 أسامة الجزيري يتقدم للأهلي (7-6)

التعادل مستمر (6-6)

ق11 التعادل للأهلي من رمية جزائية سجلها إسلام حسن (5-5)

ق5 تقدم الزمالك عن طريق أكرم يسري (3-2)

أحمد الأحمر يعادل النتيجة سريعا للزمالك (1-1)

إسلام حسن يفتتح التسجيل للأهلي

انطلاق المباراة

كرة يد الدوري المصري الأهلي الزمالك
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