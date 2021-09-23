اتحاد الكرة يعلن موافقته على طلب كيروش بانطلاق الدوري قبل توقف نوفمبر.. وتأجيل الكأس

الخميس، 23 سبتمبر 2021 - 15:31

كتب : FilGoal

المؤتمر الصحفي لتقديم كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم في بيان رسمي الموافقة على طلب كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر بانطلاق مسابقة الدوري قبل توقف نوفمبر.

وبذلك تنطلق مسابقة الدوري للموسم الجديد عقب التوقف الدولي في أكتوبر والمقرر فيه إقامة مباراتي المنتخب أمام ليبيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وجاء بيان الاتحاد المصري كالآتي:

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"وافق الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد في اجتماعه اليوم على تصورات كارلوس كيروش بشأن إتاحة الفرصة لجميع الأندية للمشاركة المحلية قبل تجمع المنتخب الوطني خلال التوقف الدولي في نوفمبر المقبل".

"وبناء على ذلك تنطلق مسابقة الدوري فور انتهاء التوقف الدولي في أكتوبر التي تشهد مباراتي مصر أمام ليبيا في تصفيات كأس العالم وما يليها من مباريات لجولة بطولتي الأندية الإفريقية".

"فيما قرر الاتحاد المصري تأجيل مباريات كأس مصر بعد الانتهاء من مباراتي دور الـ16 المقرر لهما غدا وبعد غد وتحدد مواعيد مباريات الأدوار التالية في وقت لاحق".

"يأتي ذلك لإتاحة الفرصة أمام رابطة الأندية لبدء المسابقة يومي 25 و26 أكتوبر لإقامة ثلاث جولات من مسابقة الدوري حتى 5 نوفمبر المقبل بما ينعكس إيجابا على جميع اللاعبين وأيضا إتاحة الفرصة أمام المدير الفني للمنتخب لاتساع قاعدة اختيار اللاعبين الذين سيتم ضمهم إلى المنتخب الوطني".

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