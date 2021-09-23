تعديل موعد دربي مانشستر وقمم أخرى في الدوري الإنجليزي

الخميس، 23 سبتمبر 2021 - 13:43

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي - مانشستر يونايتد

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي تعديل مواعيد بعض مباريات المسابقة خلال شهر نوفمبر المقبل بسبب التغطية التلفزيونية.

المباراة الأهم هي دربي مانشستر بين سيتي ويونايتد والتي ستنطلق في أولد ترافورد يوم السبت 6 نوفمبر في الساعة 1:30 ظهرا بتوقيت القاهرة.

كما تم نقل لقاء مانشستر يونايتد مع تشيلسي من السبت 27 نوفمبر إلى الأحد 28 نوفمبر، مع انطلاق المباراة في الساعة 6:30 بتوقيت القاهرة.

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سيلعب سيتي مباراته ضد إيفرتون يوم الأحد 21 نوفمبر في الساعة الثالثة مساء بتوقيت القاهرة.

كما تم تعديل مباراة لقاء سيتي ضد وست هام يونايتد إلى يوم الأحد 28 نوفمبر بسبب مشاركة المطارق بالدوري الأوروبي يوم الخميس السابق.

وست هام يونايتد سيلعب ضد ليفربول يوم الأحد 7 نوفمبر.

بينما تم تعديل موعد لقاء ليفربول أمام أرسنال ليقام يوم السبت 20 نوفمبر.

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