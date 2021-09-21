طلائع الجيش: لم يصلنا عرضا رسميا من الأهلي لضم محمد بسام

قال أحمد المهدي المشرف العام على الكرة في طلائع الجيش إن ناديه لم يصله عرضا رسميا من الأهلي لضم محمد بسام حارس الفريق.

محمد بسام النادي : طلائع الجيش طلائع الجيش

وتحدث أحمد المهدي لقناة "صدى البلد" قائلا: "لم يصلني أي شيء رسمي من الأهلي لضم محمد بسام".

وعن عمر جابر قال: "عمر جابر مصيره محل دراسة ولست مخولا للحديث عن ذلك الأمر الآن".

أما عن رحيل أحمد سمير من النادي قال: "كل شيء يخص مجلس الإدارة وهو له حق أصيل في الإبقاء على لاعب أو رحيله".

وعن مهند لاشين كرر أحمد المهدي حديثه وقال: "هو عنصر أساسي للفريق والقرار بيد مجلس الإدارة وليس لي الحق في التحدث فيمن سيتواجد من عدمه".

وأتم أحمد المهدي حديثه قائلا: "سنبرم بعض الصفقات لنكون فريق جيد يليق بطلائع الجيش".

وتوج طلائع الجيش بلقب كأس السوبر لأول مرة في تاريخه بعد الفوز على الأهلي في ملعب برج العرب بركلات الترجيح بنتيجة 3-2 عقب التعادل سلبيا في الوقتين الأصلي والإضافي.