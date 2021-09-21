ماركوس ألونسو لن يجثو على ركبته لمكافحة العنصرية: تفقد قوتها

قرر ماركوس ألونسو الظهير الأيسر لتشيلسي عدم الجلوس على ركبته ورفع يده للتعبير عن مكافحة العنصرية قبل المباريات مجددا.

ماركوس ألونسو النادي : سيلتا فيجو تشيلسي

واعتاد لاعبو الدوري الإنجليزي الجلوس على ركبهم للتعبير عن مكافحة العنصرية منذ صيف عام 2020.

وأشار اللاعب الإسباني إلى أنه عوضا عن ذلك سوف يشير لعلامة "لا للعنصرية" الموضوع على كتفه عبر قمصان تشيلسي المختلفة قبل المباريات.

وقال ألونسو في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية: "أنا ضد العنصرية كليا وضد أي نوع من أنواع التمييز".

وواصل "أفضل أن أشير لعلامة لا للعنصرية الموضوعة على كتفي مثلما يفعلون في بعض الرياضات الأخرى، أفضل أن أقوم بتلك الإشارة لأؤكد أنني ضد العنصرية وأنني أحترم الجميع".

وبسؤاله هل لقراره علاقة بأي شيء سياسي أجاب "لا أعرف، أفضل فقط أن أقوم بالإشارة على طريقتي، لا أعتق أن هناك طريقة أخرى".

وأتم ألونسو "ربما الجثو على الركبة حركة بدأت تفقد قوتها، لذا أفضل أن أشير للعلامة وأوضح أنني ضد العنصرية".

ولا يعد ألونسو أول لاعب من لاعبي الدوري الإنجليزي يرفض أن يجثو على ركبته فقد سبقه ويلفريد زاها من كريستال بالاس.