استراحة السوبر المصري - الأهلي (0)-(0) طلائع الجيش.. شوط أول سلبي

يتنافس فريقا الأهلي وطلائع الجيش على لقب النسخة الـ18 من بطولة السوبر المصري.

وتقام المباراة على ملعب برج العرب بين الأهلي حامل لقبي الدوري والكأس الموسم الماضي، وطلائع الجيش وصيف الكأس.

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نهاية الشوط الأول

ق44 انفراد لمحمد شريف بعد تمريرة السولية الرائعة لكن يسددها بعيدا عن القائم الأيسر لبسام

ق42 ركنيتان متتاليتان للأهلي وتألق دفاع الجيش

ق36 تسديدة بعيدة من طاهر محمد لكن يتصدى لها بسام بسهولة

ق34 تسديدة من الشحات تتحول إلى ركنية

ق27 رأسية من طاهر محمد بعد عرضية الشحات ولكن أعلى العارضة

ق24 خطأ لطلائع الجيش وإصابة أيمن أشرف ومحمد الشناوي بعد تصادم مشترك

ق19 محمد شريف يسدد ويتصدى محمد بسام للكرة قبل أن يعلن الحكم تسلل

ق12 استمرار سيطرة الأهلي على الكرة دون خطورة حقيقية على المرمى

ق8 سقوط محمد أفشة بعد تدخل قوي من علي الفيل ونزول الجهاز الطبي لعلاجه

ق6 تسديدة من حسين الشحات من خارج منطقة الجزاء لكن سهلة في يد محمد بسام

ق3 سقوط طاهر محمد طاهر على حدود منطقة الجزاء ومصطفى غربال حكم اللقاء يطالب باستئناف اللعب

انطلاق المباراة