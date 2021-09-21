مباشر السوبر المصري - الأهلي (0)-(0) طلائع الجيش.. انطلاق الشوط الإضافي الثاني

يتنافس فريقا الأهلي وطلائع الجيش على لقب النسخة الـ18 من بطولة السوبر المصري.

وتقام المباراة على ملعب برج العرب بين الأهلي حامل لقبي الدوري والكأس الموسم الماضي، وطلائع الجيش وصيف الكأس.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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انطلاق الشوط الإضافي الثاني

نهاية الشوط الإضافي الأول

ق91 نزول حسام حسن بدلا من أيمن أشرف

انطلاق الشوط الإضافي الأول

انتهاء الشوط الثاني والاتجاه للوقت الإضافي

ق93 عرضية من معلول يحولها شريف برأسية أعلى العارضة

ق90 احتساب 3 دقائق بدلا من الوقت الضائع

ق84 نزول صلاح محسن بدلا من حسين الشحات

ق78 تصدي رائع من محمد بسام لصاروخية حسين الشحات

ق72 جملة رائعة بين أفشة وميكسيوني يسددها أفشة ويحولها بسام ركنية

ق69 تسديدة أرضية من السولية بجوار قائم محمد بسام

ق67 نزول مصطفى الزناري وخروج علي الفيل مصابا

ق66 سقوط جديد لعلي الفيل بسبب الإصابة

ق64 سقوط علي الفيل مصابا ونزول الجهاز الطبي

ق59 لويس ميكسيوني يشارك بدلا من طاهر محمد في أولى تبديلات الأهلي

ق54 عرضية أرضية رائعة من معلول يهدرها محمد شريف بجوار القائم الأيمن لمحمد بسام

ق51 تسديدة مباغتة من عبد الرحمن شيكا يخرجها الشناوي ويحولها معلول لركنية

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق44 انفراد لمحمد شريف بعد تمريرة السولية الرائعة لكن يسددها بعيدا عن القائم الأيسر لبسام

ق42 ركنيتان متتاليتان للأهلي وتألق دفاع الجيش

ق36 تسديدة بعيدة من طاهر محمد لكن يتصدى لها بسام بسهولة

ق34 تسديدة من الشحات تتحول إلى ركنية

ق27 رأسية من طاهر محمد بعد عرضية الشحات ولكن أعلى العارضة

ق24 خطأ لطلائع الجيش وإصابة أيمن أشرف ومحمد الشناوي بعد تصادم مشترك

ق19 محمد شريف يسدد ويتصدى محمد بسام للكرة قبل أن يعلن الحكم تسلل

ق12 استمرار سيطرة الأهلي على الكرة دون خطورة حقيقية على المرمى

ق8 سقوط محمد أفشة بعد تدخل قوي من علي الفيل ونزول الجهاز الطبي لعلاجه

ق6 تسديدة من حسين الشحات من خارج منطقة الجزاء لكن سهلة في يد محمد بسام

ق3 سقوط طاهر محمد طاهر على حدود منطقة الجزاء ومصطفى غربال حكم اللقاء يطالب باستئناف اللعب

انطلاق المباراة