تقارير: بيرلو وكونتي مرشحان لخلافة كومان في برشلونة

ظهر أندريا بيرلو وأنطونيو كونتي ضمن الأسماء المرشحة لخلافة رونالد كومان في تدريب برشلونة.

ويبتعد برشلونة عن صدارة الدوري الإسباني بفارق 8 نقاط عقب خوض 4 مباريات فقط.

وبحسب راديو كتالونيا فأن كومان سيتواجد على مقعد المدير الفني في مواجهة قادش يوم الخميس المقبل.

وتتزايد الترشيحات في الساعات الأخيرة إذ يرتبط تشابي هيرنانديز بقوة لتدريب البلاوجرانا وخلافة الهولندي.

وبحسب موندو ديبورتيفو فأن أندريا بيرلو مدرب يوفنتوس السابق وأنطونيو كونتي مدرب يوفنتوس وتشيلسي وإنتر الأسبق ضمن الأسماء المحتملة لتولى المهمة.

وفي الوقت ذاته تدرس إدارة برشلونة تعيين مدير فني يقود مشروع طويل الأمد.

بيرلو في موسم واحد مع يوفنتوس توج بلقبي كأس إيطاليا وكأس السوبر المحلي.

فيما توج أنطونيو كونتي بلقب الدوري الإيطالي الموسم الماضي وخسر نهائي الدوري الأوروبي الموسم قبل الماضي مع إنتر.