مباشر في إسبانيا - برشلونة (0) - (1) غرناطة.. خروج كوتينيو

يستقبل برشلونة نظيره غرناطة على ملعب كامب نو في ختام منافسات الأسبوع الخامس للدوري الإسباني.

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ق 67 تبديلين في صفوف غرناطة بخروج خورخي مولينا وأنطونيو بويرتاس ونزول لويس سواريز وماكسيم جونالون

ق 60 تبديل ثالث في صفوف برشلونة بخروج فيليبي كوتينيو ونزول جافي

ق 56 عرضية تصل إلى أروخو يسددها بالرأس ولكن بجوار القائم

ق 46 التبديل الثاني في صفوف غرناطة بنزول كارلوس نيفا بدلا من سيرخيو إسكوديرو

ق 46 ثاني تبديلات برشلونة مع انطلاق الشوط الثاني بنزول لوك دي يونج بدلا من سيرجي روبرتو

بداية الشوط الثاني

ق 45+3 الكرة ترتد إلى خارج منطقة جزاء غرناطة ليسددها بوسكيتس ولكن بعيدا عن المرمى

ق 45 التعادل يضيع.. رأسية من رونالدو أروخو يتصدى لها الحارس لويس ماكسيميانو

ق 43 مونتشو يسدد من متابعة خطرة ولكن تير شتيجن يتصدى بصعوبة

ق 42 تبديل اضطراري في صفوف برشلونة بخروج الظهير الأيسر الواعد أليخاندرو بالدي ونزول أوسكار مينجويزا بدلا منه

ق 40 الإنذار الأول في المباراة من نصيب البديل أنخيل مونتورو

ق 30 التبديل الأول في صفوف غرناطة بخروج يان إتيكي ونزول أنخيل مونتورو

ق 29 إتيكي يغادر الملعب على "نقالة" رفقة الجهاز الطبي

ق 26 توقف اللعب بسبب إصابة يان إتيكي لاعب وسط غرناطة

ق 24 ديباي يسدد من خارج المنطقة ولكن الكرة تمر عالية فوق العارضة

ق 20 ديباي يرسل عرضية إلى منطقة جزاء غرناطة ولكن الدفاع ينجح في الإبعاد

ق 18 عرضية من كوتينيو يتلقاها سيرجي روبرتو ويسدد ولكن العارضة بالمرصاد.. أخطر فرص برشلونة حتى الآن

ق 9 تمريرة من فرينكي دي يونج إلى ديست في موقع خطر ولكن الأخير لم يتمكن من اللحاق بها

ق 7 لويس ميلا يرسل ركنية لصالح غرناطة إلى منطقة جزاء برشلونة ولكن يبعدها الدفاع

ق 2 جووووول غرناطة يسجل الأول سريعا.. دومينجوس دوارتي يتلقى العرضية من سيرخيو إسكوديرو ويودع الكرة بالرأس في شباك تير شتيجن

بداية المباراة