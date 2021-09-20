خبر في الجول - الأهلي يتلقى اخطارا بصحة موقف جميع لاعبيه من المشاركة في السوبر

تلقى الأهلي اخطارا من اتحاد الكرة بصحة موقف جميع لاعبيه من المشاركة في مباراة السوبر المصري ضد طلائع الجيش.

ويلعب الأهلي مساء غدا الثلاثاء، ضد طلائع الجيش في مباراة السوبر المصري لموسم 2019/2020 التي تقام بملعب برج العرب في الإسكندرية.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي تلقى اخطارا من اتحاد الكرة بسلامة موقف لاعبيه العائدين من الإعارة والصفقات الجديدة من المشاركة في السوبر المصري أمام طلائع الجيش".

ليتأكد الأهلي تماما من عدم إيقاف أي لاعب في الفريق خلال مباراة السوبر بسبب تراكم الإنذارات.

وكان الأهلي أرسل خطابا إلى اتحاد الكرة قبل أيام للتأكد من صحة موقف جميع لاعبيه في مباراة السوبر.