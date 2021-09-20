مواعيد مباريات الإثنين 20 سبتمبر 2021 – سيدات السلة وبرشلونة

الإثنين، 20 سبتمبر 2021 - 10:12

كتب : FilGoal

بايرن - برشلونة - ممفيس ديباي

يوم رياضي هادئ بعد سبت وأحد ناريين، لكنه لا يخلو من الأحداث المهمة.

FilGoal.com يقدّم مواعيد مباريات الإثنين 20 سبتمبر 2021 والقنوات الناقلة.

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سيدات السلة

يخوض منتخب مصر للسيدات لكرة السلة ثاني مبارياته في بطولة إفريقيا عندما يصطدم بالسنغال في الثالثة عصرًا، وتُنقل المباراة على beIN Sports 7.

أوروبا

وفي الدوري الإسباني، يستقبل برشلونة نظيره غرناطة في التاسعة مساء، مباراة تنقلها beIN Sports Premium 1، ويعلق عليها حسن العيدروس.

وفي الدوري الإيطالي، يحل نابولي ضيفا على أودينيزي في التاسعة إلا ربع مساءً، مباراة تُنقل عبر قناة الدوري الإيطالي في يوتيوب.

وفي الدوري البرتغالي يستقبل بنفيكا نظيره بوافيشتا في الثامنة مساءً.

وفي الدوري الروسي تشهد الجولة مباراة دربي بين سسكا موسكو وسبارتاك موسكو في السادسة والنصف مساءً.

محترفون

وفي الدوري القبرصي، يستقبل أنورثوسيس فريق عمرو وردة، نظيره إثنيكوس أتشناس في الثامنة مساءً.

المواعيد
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