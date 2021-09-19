قائمة المحترفين – تواجد صلاح ومصطفى محمد.. عودة مرسي وتواجد مرموش لأول مرة

الأحد، 19 سبتمبر 2021 - 13:35

كتب : هاني العوضي

منتخب مصر امام أنجولا تصفيات كأس العالم

أعلن كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر، قائمة المحترفين المبدئية، المستدعاة للتواجد في معسكر المنتخب المقبل استعدادا لمباراتي ليبيا.

وشهدت قائمة محترفي منتخب مصر، اختيار 9 لاعبين محترفين، على رأسهم محمد صلاح نجم ليفربول.

وتواجد مصطفى محمد مهاجم جالاتاسراي في القائمة رغم ما يقال عن احتمالية إيقافه بسبب تصرفه في مباراة الجابون السابقة أثناء الاحتفال بالهدف.

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القائمة شهدت أيضا ضم عمر مرموش مهاجم شتوتجارت الألماني، ولأول مرة ينضم لقائمة المنتخب الأول.

وعاد محمد النني لاعب وسط أرسنال للقائمة بعد شفائه من الإصابة، فيما عاد كذلك كريم حافظ ظهير أيسر مالاتيا سبور التركي.

وعاد كذلك سام مرسي لاعب الوسط المحترف في فريق إبويتش سيتي، ولأول مرة منذ المشاركة في كأس العالم 2018.

المدرب البرتغالي الجديد لمنتخب مصر، ضم أيضا أحمد ياسر ريان مهاجم ألتاي سبور بعد الغياب عن المعسكر الماضي بقرار فني.

وجاءت قائمة منتخب مصر من المحترفين كالتالي:

-محمد صلاح (ليفربول)

-أحمد حجازي (اتحاد جدة)

-أحمد حسن "كوكا" (كونيا سبور)

-محمد النني (أرسنال)

-مصطفى محمد (جالاتاسراي)

-سام مرسي (إبسويتش سيتي)

-عمر مرموش (شتوتجارت)

-أحمد ياسر ريان (ألتاي سبور)

كريم حافظ (مالاتيا سبور)

ويستعد منتخب مصر لمواجهتي ليبيا شهر أكتوبر المقبل، ضمن مباريات الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس العالم 2022.

منتخب مصر يحتل المركز الثاني في المجموعة خلف ليبيا برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل مع أنجولا والجابون على التوالي، فيما تملك ليبيا 6 نقاط.

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