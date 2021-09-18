مران الزمالك - جلسة بين كارتيرون وطارق حامد.. وتألق مصطفى فتحي في التقسيمة

انطلق مران الزمالك الجماعي اليوم السبت، بجلسة سريعة بين باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق واللاعبين، لشرح المطلوب منهم خلال الفترة المقبلة.

طارق حامد النادي : الزمالك الزمالك

وركز كارتيرون على الجانب البدني خلال التدريبات، حيث بدأ التدريب بركض اللاعبين حول الملعب، ثم خاض اللاعبون تدريبات بالكرة باللعب من لمسة واحدة مع تقسيم الفريق لثلاث مجموعات.

وعقد كارتيرون المدير جلسة سريعة مع طارق حامد لاعب الفريق قبل انطلاق المران تحدث خلالها مع لاعب الوسط عن أهمية دوره مع الفريق، ومنحه بعض التعليمات الفنية.

وحصل محمود شبانة مدافع الفريق على راحة من التدريبات بإذن من الجهاز الفني بعد شعوره ببعض الإجهاد، حيث فضل الجهازان الفني والطبي للفريق منحه الراحة.

ومن المقرر أن ينتظم شبانة في تدريبات الزمالك غدا الأحد بشكل طبيعي بعد تحسن حالته.

وقسم الجهاز الفني اللاعبين إلى مجموعتين لخوض تقسيمة أولى تحت إشراف كارتيرون، وتقسيمة ثانية تحت إشراف فيرناندو مدرب الأحمال.

ويخوض الفريق الفائز في التقسيمة الأولى مباراة أخرى مع الفائز من التقسيمة الثانية خلال المران.

وشهدت التقسيمة التي خاضها الفريق خلال التدريبات تألق الرباعي محمد عبد الشافي وحازم إمام ومصطفى فتحي وعمر السعيد.

وظهر فتحي وحازم إمام بأداء متميز خلال التقسيمة، وصنعا أكثر من هدف، بينما سجل عمر السعيد وعبد الشافي أهدافا نالت إشادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، والذي أشرف على التقسيمة.

ويستعد الزمالك حاليا، لمواجهة أسوان في نصف نهائي كأس مصر وكذلك انطلاق الموسم الجديد.