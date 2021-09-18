أرقام قبل دربي لندن.. تشيلسي يسعى لاستمرار التفوق

السبت، 18 سبتمبر 2021 - 13:55

كتب : عبد الرحمن فوزي

تشيلسي وتوتنام

يلتقي تشيلي مع توتنام مساء غد الأحد في المباراة التي ستقام على ملعب الأخير ضمن مباريات الجولة خامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

بعد حسم يربي لندن الأول أمام أرسنال، يسعى تشيلسي لحسم اليربي الثاني والفوز أمام توتنام.

ونستعرض معكم أبرز أرقام ما قبل الدربي

أخبار متعلقة
أخبار سارة لـ توتنام قبل مواجهة تشيلسي.. ثلاثي "معبر كرواتيا" في الطريق سانتو يلعن حظه.. توتنام مهدد بمواجهة تشيلسي بدون 3 أجنحة لوكاكو يقتنص فوزا صعبا لـ تشيلسي على زينيت.. ويوفنتوس يلتهم مالمو بيكيه بعد ثلاثية بايرن: الكرة تتغير بسرعة.. لم يرشح أحد تشيلسي الموسم الماضي لوكاكو: التفاهم كبير مع أزبلكويتا.. وٍسأقدم كل ما أملك لـ تشيلسي

-يسعى تشيلسي لاستمرار سلسلة اللاهزيمة أمام توتنام للمرة السادسة على التوالي.

-يسعى تشيلسي لتحقيق الفوز الثالث على التوالي خارج ملعبه أمام توتنام للمرة الأولى منذ 2005.

-الفوز الأخير لتوتنام على تشيلسي في الدوري الإنجليزي يعود إلى أغسطس 2018.

- فاز تشيلسي على توتنام 31 مرة في الدوري الإنجليزي الممتاز، أكثر من أي فريق آخر.

- تلقى توتنام أهدافا من تشيلسي أكثر من أي منافس آخر (103 أهداف).

-يسعى تشيلسي للفوز السادس على التوالي خارج ملعبه في دربيات لندن بشكل عام وهو ما لم يتحقق من قبل.

-سكنت شباك تشيلسي هدف واحد منذ بداية الموسم، وهو الرقم الأفضل في أول أربع مباريات منذ 2011 تحت قيادة أنشيلوتي.

- يبحث توتنام عن تحقيق الفوز في المباريات الثلاث الأولى على ملعبه لأول مرة منذ 2003.

ويحتل توتنام المركز السابع في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد تسع نقاط، بينما يحتل تشيلسي المركز الثالث بفارق الأهداف عن مانشستر يونايتد، وليفربول وبرصيد عشر نقاط لكل منهم.

الدوري الإنجليزي الممتاز تشيلسي توتنام ديربي لندن
نرشح لكم
أخر الأخبار
في الجول يكشف – مطلبان أساسيان للأندية الراغبة في جمعية عمومية مبكرة في اتحاد الكرة دقيقة | مصر
أرقام قبل دربي لندن.. تشيلسي يسعى لاستمرار التفوق 11 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر أليجري: المنافسة متوازنة في الدوري الإيطالي 14 دقيقة | الدوري الإيطالي
شبكة ESPN: يوفنتوس يريد لاكازيت في يناير 40 دقيقة | ميركاتو
في الجول يكشف الأقرب لخلافة أسامة نبيه في جهاز كارتيرون 44 دقيقة | الدوري المصري
راديو كاتالونيا يكشف موعد عودة أنسو فاتي للمشاركة مع برشلونة ساعة | الدوري الإسباني
في الجول يكشف موقف كارتيرون من تدعيم هجوم الزمالك "استمرار السعيد وحلول بديلة" ساعة | ميركاتو
موتسيبي: إفريقيا ستبهر العالم في يناير المقبل ساعة | إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول – الأهلي يعير 5 لاعبين إلى فيوتشر 2 الأهلي يفوز على المقاولون وديا 3 تقييم صلاح أمام ميلان من الصحف الإنجليزية 4 فاتح تريم لـ مصطفى محمد: لا أحد يريدك بهذا الأداء.. إذا لم تعد لمستواك ستعود لـ الزمالك
قد ينال إعجابك