جمعة: كيروس طلب حضور الجمهور.. صلاح تواصل معي وقد نضم مرموش

كشف وائل جمعة مدير منتخب مصر أن كارلوس كيروش المدير الفني الجديد للفراعنة هو من طلب حضور الجماهير لمباراة ليبيا.

البرتغالي كيروش قُدِم كمدرب جديد لمنتخب مصر اليوم الخميس، خلفا لـ حسام البدري الذي تم توجيه الشكر له بعد أول جولتين من تصفيات كأس العالم.

وقال جمعة عبر أون تايم سبورتس 1:"محمد صلاح تواصل معي وهنأني على تولي منصب مدير المنتخب".

وعن موقف مصطفى محمد: "الأمر في يد اتحاد الكرة، ليست مسؤولية الجهاز الفني، كيروش لا يعرف حتى اللاعبين حتى الآن".

وأوضح بشأن عمر مرموش مهاجم شتوتجارت: "كيروش يعرف مرموش وتحدث عنه في الاجتماع وإن شاء الله لو في فرصة يتواجد".

وكشف: "كيروش طلب من الوزير أشرف صبحي حضور الجماهير لمباراة ليبيا".

ونشر اتحاد الكرة بيانا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أوضح خلاله أنه أكد في طلبه أهمية الحضور الجماهيري لمباريات مصر في مسيرته بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وأشار إلى أن ذلك سيكون له عوامل تحفيزية للاعبين تصب في مصلحة الفريق وتساعد في تحقيق حلم الجماهير.

ويستضيف منتخب مصر منافسه ليبيا في التاسع من شهر أكتوبر المقبل في الجولة الثالثة من التصفيات.

ذلك قبل أن يحل منتخب مصر ضيفا على ليبيا بعد ثلاثة أيام فقط لمواجهة منتخبها في الجولة الرابعة.

ويحتل منتخب مصر المركز الثاني في المجموعة السادسة بأربع نقاط فيما تتصدرها ليبيا بست نقاط.