مُشجع لـ أتليتكو يطالب فيليكس بإصابة جريزمان.. والبرتغالي يرد بحسم

الخميس، 16 سبتمبر 2021 - 18:52

كتب : FilGoal

أنطوان جريزمان - أتليتكو

يعيش أنطوان جريزمان لاعب أتليتكو مدريد أياما أولى عصيبة في فريقه الجديد القديم بعد العودة إليه من برشلونة.

جواو فيليكس

النادي : أتليتكو مدريد

أنطوان جريزمان

النادي : أتليتكو مدريد

أتليتكو مدريد

الهداف الدولي الفرنسي تلقى صافرات استهجان قوية خلال مواجهة بورتو مساء الأربعاء في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا.

قبل أن تلتقط كاميرات محطة "GOL" الإسبانية اليوم الخميس أحد مشجعي أتليتكو يُطالب جواو فيليكس بإصابة زميله.

فيليكس كان مغادرًا لمدينة أتليتكو مدريد الرياضية في سيارته عندما استوقفه مشجع وقال له: "يجب عليك أن تصيب جريزمان، لا يمكنه أن يلعب أساسيا على حسابك".

ليرد فيليكس وعلامات الامتعاض على وجهه: "عليك أن تظهر مزيدا من الاحترام لـ جريزمان"، ثم غادر بسيارته.

ويعارض قطاع من جماهير أتليتكو عودة جريزمان بعد أن ترك الفريق ورحل إلى برشلونة قبل عامين.

وانتقل جريزمان إلى برشلونة في صيف 2019 بعد تفعيل الشرط الجزائي في عقده البالغ وقتها 120 مليون يورو.

وعاد جريزمان إلى أتليتكو في الثواني الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية بعقد إعادة لمدة عامين مع أحقية الشراء.

وصرّح إنريكي سيريزو رئيس أتليتكو مدريد في وقتٍ سابق أنه سيتفهّم صافرات استهجان جماهير ناديه في حق جريزمان لو حدثت.

أتليتكو مدريد جريزمان
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