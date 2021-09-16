ملف - تصريحات كارلوس كيروش وأحمد مجاهد في مؤتمر تقديم مدرب منتخب مصر الجديد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة للمؤتمر الصحفي لتقديم كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر الجديد.

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كارلوس كيروش

"سعيد بتواجدي في مصر. التواجد هنا بمثابة ميزة كبيرة بالنسبة أن أكون جزء من أسرة كرة القدم المصرية".

اسمحوا لي أن أعتبر نفسي كأحد المصريين، وأن أبذل قصارى جهدي معكم لبلوغ كأس العالم".

"الانتماء لهذه المنظومة، يشعرني بكثير من الفخر. 7 مرات كأس الأمم الإفريقية، والوصول إلى كأس العالم 3 مرات. اسم كبير وتاريخ يجعلنا جميعا فخورين بهذا المنتخب".

"كأس العالم ليس أمرا سهلا. بل هو هدف صعب، وسنسعى إلى تحقيقه".

"لا وقت للكلام الكثير، لكنه وقت العمل لاتخاذ القرارات المناسبة وبداية المشوار. ومع توفيق الله ومساعدة زملائي والاتحاد".

"مؤمن بضرورة الاتحاد ووضع هدف واحد أمامنا. أن نعمل على بدقة قلب واحدة على مستوى 105 مليون مصري، لتحقيق حلمنا".

"سأكرس حياتي للاعبين من أجل تطويرهم وإخراج أفضل ما لديهم، لإسعاد المصريين".

"فارق في التاريخ بيننا وبين ليبيا؟ أعتقد بأن علينا إثبات هذا على أرض الملعب. أعتقد بأن هذه هي المرة الأخيرة التي سنتحدث فيها عن الخوف من فرق أخرى. سنحترم كل الفرق، لكننا سنلعب بنفس الطريقة أمام كل الفرق وبهدف واحد هو الفوز".

"سواء كانت أرضية الملعب نجيل طبيعي أو صناعي سنلعب على الفوز. لا أعذار، وهم أيضا حين يصلوا إلى مصر سيلعبون على نجيل طبيعي".

"الأهم في كرة القدم دائما هو المباراة المقبلة. التاريخ يكون مصدر فخر، لكن التاريخ لا يمنحنا أفضلية الفوز. علينا أن نقاتل في الملعب لتحقيق الفوز، ولنجعل من يلونا فخورين بنا مثلما نفخر بمن سبقونا".

"لابد أن يعلم من يرتدي قميص منتخب مصر أنه لا يرتدي مجرد قميص، بل يرتدي أحلام شعب يريد تحقيقها. في رأيي حين ترتدي قميص المنتخب، لابد أن تلعب بفخر وثقة واستمتاع لإسعاد الجماهير".

بداية كلمة كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر الجديد.

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أحمد مجاهد

"من دواع سروري أن أملك الفرصة لتقديم أحد عظماء التدريب في كرة القدم، وشخص بقيمة كارلوس كيروش".

"قبل أي شيء أريد توجيه الشكر لحسام البدري وجهازه الفني على ما قدموه لمنتخب مصر، وأتمنى أن تكون الفترة المقبلة على مستوى توقعات الجماهير المصري في سنة مئوية اتحاد الكرة".

"صحيح أن الفترة المتاحة أمامنا قصيرة، لكن كلنا ثقة في الجهاز الفني لتقديم المأمول وعبور المباراتين المقبلتين".

"سنحاول إبعاد الجهاز الفني عن كل الأمور الداخلية، ليتفرغوا فقط إلى الجانب الفني، وتقديم أفضل ما لديهم".

"أشكر أيضا نيلو فينجادا على جهوده في المفاوضات، والتي لم تشهد أي تدخل من أي طرف خارجي وانتهت سريعا جدا".

بداية المؤتمر الصحفي